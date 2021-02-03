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25-й кадр и кукловоды: в России нелепо "объяснили" причину протестов

3 февраля, 19:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Следственном комитете РФ считают, что молодежь идет на митинги "за компанию" и "потусоваться"

В Следственном комитете России считают, что для призыва участвовать в акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального используется 25-й кадр, а сами организаторы обогащаются за счет несовершеннолетних протестующих.

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Об этом говорится в "специальном репортаже", опубликованном СК РФ.

Следователи утверждают, что "общественность подняла тревогу" из-за вовлечения несовершеннолетних в протесты и что якобы для агитации в митингах молодежи использовалось слово "боец". Никаких доказательств этой версии в ведомстве не представили.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

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"Недавно в соцсетях появилось новое обращение: "Здравствуй, боец". Это тоже к вам. Тем, кто так пишет, совершенно все равно, что вы любите, и чего хотите. Для них вы "бойцы". В какой армии? На каком фронте? За что?" – так в СК представляют привлечение подростков на митинги.

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При этом для иллюстрации задержанных протестующих демонстрируется видео с задержанной Ольгой Бендас, которая, как утверждают некоторые СМИ, является уроженкой Украины.

"Эксперты" репортажа заявили, что молодежь идет на митинги "за компанию" и "потусоваться", вдохновляясь роликами в TikTok, которые работают "по типу 25-го кадра".

Также в репортаже говорится о "гормональной перезагрузке" и ментальной перестройке подростков, из-за чего "осознание того, что ты оказался защитником циников и кукловодов, приходит порой слишком поздно".

Напоследок на видео показали кадры с Навальным и заявили, что он укрыл своих детей за границей, а также "самовлюблен, как нарцисс, по-иезуитски уклончив и приветствует санкции, которые накладывают на его страну".

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Напомним, что на акциях протеста в России во вторник, 2 февраля, после оглашения московским судом нового приговора Алексею Навальному, были задержаны по меньшей мере 1214 человек.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Протесты в поддержку Навального

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Россия протесты акция протеста пропаганда СК РФ
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