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"8 самолетов МиГ-29 зигуют": в России готовятся к параду на 9 мая (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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18 апреля, 14:41
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Несколько самолетов пролетели в виде буквы "Z", также пролетел так называемый самолет судного дня Ил-80
В РФ подготовка к параду на 9 мая. Фото: коллаж "Сегодня"
В РФ подготовка к параду на 9 мая. Фото: коллаж "Сегодня"

В России началась подготовка к параду Победы на Красной площади в Москве. К репетициям привлекли более 11 тысяч военнослужащих и две сотни единиц современной техники и авиации.

"Видео: а это вообще номер, высший пилотаж!! 8 самолетов МиГ-29 зигуют – пролетели в виде буквы "Z"!!" – написал политолог Тарас Березовец в своем Telegram, опубликовав видео.

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Как сообщает российское государственное пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, репетиция парада прошла в подмосковной деревне Алабино. В ней принимали участие слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны и других силовых ведомств, офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 18 апреля
1
Личный состав 20600
Личный состав
2
Самолеты 167
Самолеты
3
Вертолеты 147
Вертолеты
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артиллерия 381
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 130
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 155
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