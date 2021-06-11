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А губозакаточную машинку? Сурков предложил "вернуть Украину силой"

11 июня 2021 18:43

Виталий Семченко Виталий Семченко

Бывший помощник Путина считает, что Россия якобы выигрывает международную ситуацию

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков предложил "вернуть Украину силой".

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Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Правда, о каком именно "воздействии" идет речь, он не уточнил. Однако, по словам Суркова, оно не обязательно должно быть военным.

"Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния", — сказал он.

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Также экс-помощник Путина добавил, что Россия якобы выигрывает международную ситуацию, а от Украины "мир реально устает".

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин дал интервью, в котором сравнил Украину с нацистской Германией, возмутился ее сближением с НАТО и обвинил в затягивании вопроса о разрешении конфликта на Донбассе. Все подробности – читайте в материале "Сегодня".

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