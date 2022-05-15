А как же "спецоперация"? Скабеева уже не скрывает, что Россия развязала войну против Украины

Российская телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз поменяла риторику, назвав войну РФ против Украины не "спецоперацией", а третьей мировой.
"Мы сейчас находимся в состоянии войны. Можно уже ее называть третьей мировой войной. Нужно соответствующим образом ко всему относится", – заявила она в эфире своей программы "60 минут" на российском телевидении.
Истерики Скабеевой
- 28 марта пропагандистка Скабеева впервые заявила, что РФ хочет захватить Украину.
- Ольга Скабеева опозорилась из-за "паляниці" – украинцы устраивают языковые проверки российским оккупантам, которые не могут произнести это слово. В прямом эфире пропагандистка заявила, что слово переводится как "клубника".
- Ранее Скабеева заявила, что "русофоб Резников" пришел уничтожать мирное население.
- Еще больше паники вызвало назначение основателя "Правого сектора" и командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
- Чуть раньше Скабееву вывела из себя комедийная песня украинских юмористов "Москва горит" ("Москва горить"). От увиденного она начала рассказывать, что в Украине нет газа, а Зеленскому вместе с украинцами от таких песен и мыслей о Москве становится теплее.