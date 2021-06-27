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"Принесет счастье". РПЦ выступила против аборта после изнасилования

27 июня 2021 7:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Русской православной церкви рассказали о принесших счастье женщинам детях насильников

Русская православная церковь выступает против абортов, даже если ребенок был зачат при изнасиловании.

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Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион Алфеев.

"Мнение церкви заключается в том, что если даже девушка забеременела в результате изнасилования, это не причина для того, чтобы делать аборт, потому что ребенок – это живое существо", - сказал он.

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По его словам, церковь имеет опыт работы с изнасилованными женщинами, и родившийся ребенок "принес счастье" их подопечным.

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"С точки зрения церкви каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие", – добавил Илларион.

Ранее сообщалось, что в Польше вспыхнули масштабные протесты из-за введения запрета на аборты.

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