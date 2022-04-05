Абрамовича догнали западные санкции: клянчит у друзей миллион

Российскому олигарху Роману Абрамовичу, который попал под западные санкции, нечем платить своему персоналу, и он вынужден занимать деньги у своих друзей.
Как сообщает американское издание Page Six со ссылкой на свои источники, Абрамович просит у своих ближайших влиятельных друзей одолжить ему 1 миллион долларов.
"Он говорит, что никогда не задерживал выплату зарплаты своему персоналу, а это составляет 750 тысяч долларов в неделю, и поскольку его состояние заморожено, он не в состоянии заплатить своим людям", – говорит источник.
По данным издания, Абрамович обращался за деньгами к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и к семье Ротшильдов, и еще ко многим. Но добрые друзья российского олигарха не согласились дать ему денег, поскольку либо не имеют столько наличных денег, либо опасаются возможных последствий в соответствии с международным законодательством.
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По данным Bloomberg, состояние Абрамовича, которым он пока не может пользоваться, составляет 14,3 миллиарда долларов.
Как отмечает издание, ирония заключается в том, что Абрамович владеет, по меньшей мере, четырьмя супер-яхтами на общую сумму почти 1,4 миллиарда долларов. Кроме того, он владеет поместьем на Карибских островах стоимостью 700 миллионов долларов.
"Между тем Абрамович все еще делает все возможное, чтобы удержать свои активы на плаву, участвуя в мирных переговорах, чтобы положить конец вторжению Путина в Украину. На мирные переговоры его пригласила Украина, которая считает, что у него есть прямой контакт с Путиным, что он отрицает", – пишет издание.
Абрамович пытается помирить РФ с Украиной
Олигарх Роман Абрамович стал посредником в переговорах между Украиной и Россией о завершении боевых действий.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что российский олигарх играет ключевую роль в переговорах .
"По Роману Абрамовичу, это практически официальная информация, что он является посредником, который занимается обеспечением переговорной логистики между группами, которые достаточно прохладно, мягко говоря, относятся одна к другой — у нас же война. И для того, чтобы сам переговорный процесс был более мобильным, конструктивным и так далее, именно над этим работает Роман Абрамович", – сообщил Подоляк.
По данным расследователей Bellingcat, Романа Абрамовича и еще двух участников переговоров даже пытались отравить неустановленным химическим веществом.