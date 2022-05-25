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Абсурдная денацификация – как Путин воюет с "бандеровцами" при помощи неонацистов из РФ

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Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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25 мая, 06:30
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Против Украины воюют экстремисты с садистскими наклонностями, исповедующие неонацистскую, фашистскую идеологию
Называть других фашистами, будучи фашистом, является основной практикой Путина. Фото: коллаж "Сегодня"
Называть других фашистами, будучи фашистом, является основной практикой Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия привлекла к войне в Украине правых екстремистов и неонацистов. Данный ход кажется весьма странным, учитывая один из озвученных Кремлем поводов начала вторжения – "денацификацию" Украины. Сайт "Сегодня" выяснил, для чего Путин выдумал миф об "украинских нацистах", почему в Украине воюют российские фашисты и что общего между современной Россией и гитлеровской Германией.

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Неонацистские группировки воюют в Украине на стороне РФ

Авторитетный немецкий информационно-политический журнал Der Spiegel со ссылкой на информацию, полученную от Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) сообщил, что Россия привлекла к боевым действиям в Украине правых екстремистов и неонацистов. По данным разведки ФРГ, в Украине воюют как минимум две такие группировки: "Русская имперская лига" и "Русич". Что о них известно?

"Русская имперская лига"

"Русская имперская лига" – это военизированное подразделение правой экстремистской организации "Руcское имперское движение". По данным BND, члены РИЛ участвовали в войне на Донбассе в 2014 – 2015 годах. В день начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года глава РИЛ Денис Гариев написал в своем Telegram-канале, что он приветствует решение власти РФ.

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"Итак, война. Сегодня мы все проснулись от вести, которую ожидали уже 3 месяца. А может быть и 8 лет. Приветствуем ли мы эту войну? Наверно все-таки – Да! Как неизбежное зло… Мы безусловно выступаем за ликвидацию сепаратистского образования под названием Украина, созданного с одной целью – уничтожить Россию и русский народ", – написал Гариев.

Гариев также является руководителем Центра тактической и огневой подготовки "Партизан" в Санкт-Петербурге. 8 марта Telegram-канал "Партиzан" объявил набор бойцов с боевым опытом и выпускников своего учебного центра для участия в войне против Украины.

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По информации немецкой разведки, в бою в Украине руководитель РИЛ получил ранение. Эта же информация есть в Telegram-канал "Партиzан", где 19 апреля было опубликовано видео, на котором Гариев рассказывает, что был ранен в ногу. Также стало известно, что заместитель Гариева Денис Некрасов погиб под Изюмом, еще несколько его соратников получили тяжелые ранения.

В 2014 году Гариев был председателем санкт-петербургской общественной организации ДНД "Резерв-дружина", а в 2018 году организация трансформировалась в ООО "Эврика" и получала миллионные госзаказы от ФСБ, МВД и Главной военной прокуратуры РФ.

В 2020 году Госдепартамент США внес "Русское имперское движение" в список международных террористических организаций, а Дениса Гариева и двух его соратников как лидеров РИД – в отдельный список "специально обозначенных" и заблокированных персон. В 2021 году Канада также внесла РИД в список террористических организаций.

Госдепартамент США внес РИД в список международных террористических организаций, а Дениса Гариева в список заблокированных персон
Госдепартамент США внес РИД в список международных террористических организаций, а Дениса Гариева в список заблокированных персон / Фото: Минобороны РФ

ДШРГ "Русич"

Диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич" была создана в июне 2014 года. Первоначально в нее вошли петербургские и московские националисты, позже присоединились жители других городов России с ультраправым и неоязыческим уклоном, некоторые из которых имеют боевой опыт в Чечне и Осетии. Кроме того, в нее входят и белорусские добровольцы, а также выходцы из Украины.

По данным BND, группировка известна своей особой жестокостью и тем, что ее участники не берут пленных. "Русич" также связывают с ЧВК "Вагнера". Руководителя группировки Алексея Мильчакова называют "питерским фашистом" и садистом после того, как в 2011 году он убил щенка и опубликовал фото в сети.

Алексей Мильчаков убил щенка и опубликовал фото в сети. Фото: Facebook
Алексей Мильчаков убил щенка и опубликовал фото в сети. Фото: Facebook

В ноябре 2016 года Главная военная прокуратура Украины объявила в розыск лидеров группировки "Русич", входившей в российскую террористическую группировку "Бэтмен", Алексея Мильчакова (позывной "Серб" и Яна Петровского (позывной "Великий славян"). Как сообщили в ГПУ, указанная банда была сформирована в июне 2014 года "преимущественно из граждан Российской Федерации с садистскими наклонностями, исповедующих откровенную неонацистскую, фашистскую идеологию, основной целью которых было уничтожение украинцев на территории Луганской и Донецкой областей".

Слева на фото Ян Петровский (позывной
Слева на фото Ян Петровский (позывной "Великий славян"). Фото: facebook

Следствием было установлено, что 5 сентября 2014 года возле села Счастье Луганской области боевики "Русича" из засады расстреляли бойцов 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, после чего добивали выживших и пытали пленных. Из тех, кто попал в руки Мильчакова и Петровского не выжил никто. Сами россияне фотографировались на фоне обезображенных трупов украинских солдат.

ДШРГ "Русич" использует в качестве символов руны, коловраты и языческие свастики. Также, как и многие националисты из России использует "имперский" (черно-золото-белый) флаг, но в перевернутом виде.

ДШРГ "Русич" использует в качестве символов руны, коловраты и языческие свастики

Позже группировка "Бэтмен", в составе которой пребывали "русичи" Петровский и Мильчаков, была объявлена бандой мародеров и убийц людьми главаря так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого, а ее лидер Александр "Бэтмен" Беднов был убит 1 января 2015 года боевиками, назвавшими себя сотрудниками "Генеральной прокуратуры ЛНР".

18 октября в Норвегии, в городе Вестфольде, норвежской службой безопасности PST был арестован российский неонацист Ян Петровский. Его соратник Мильчаков, по данным немецкой разведки, сегодня воюет в Украине.

Алексей Мильчаков сегодня воюет в Украине. Фото: facebook
Алексей Мильчаков сегодня воюет в Украине. Фото: facebook

"Сотрудничество с этими группировками доводит одну из причин войны, так называемую денацификацию, до абсурда", – цитирует аналитиков службы внешней разведки Германии Spiegel.

Фашизм – вымышленный и настоящий

С начала полномасштабного военного вторжения российский диктатор Владимир Путин называл "денацификацию" одной из причин войны в Украине. Пропаганда РФ создала миф о том, что в Украине нацистские силы влияют на правительство. Российские чиновники и СМИ регулярно вбивают в головы своим гражданам, что необходимо бороться с "украинскими бандеровцами" и "фашистами". Под действие такой "промывки мозгов" попали и некоторые жители Европы, о чем свидетельствую хоть и не масштабные, но периодические акции в поддержку российской "спецоперации" в Украине в различных городах Евросоюза.

Однако в противовес вымышленному Кремлем фашизму в Украине в мировую историю вошел новый термин "рашизм" – определение идеологии, выстроенной в путинской России, которая сегодня проявляет себя в действиях армии РФ в Украине и отношении российского общества к этой войне.

Американский историк, эксперт по вопросам тоталитаризма и фашизма Тимоти Снайдер в колонке The New York Times определил, почему Россия можно называть фашистским государством. Эксперт уверен, что политический режим современной России отвечает критериям фашизма, а именно: культ лидера (Владимир Путин), культ мертвых (созданный вокруг Второй мировой войны), миф о золотом веке (СССР).

Тимоти Снайдер: "Политический режим современной России соответствует стандартам фашизма". Фото: detector.media
Тимоти Снайдер: "Политический режим современной России соответствует стандартам фашизма". Фото: detector.media

По мнению историка, пропаганда кремля построена по фашистским стандартам. Фашистским является и отношение к более слабым странам-соседям, которые, по мнению Путина, можно просто захватить, истребив полностью население.

"Впечатляющее сходство между Гитлером и Путиным. В 1941 году Гитлер считал СССР искусственно созданным еврейским государством. Он предположил, что, уничтожив Советский союз, можно было бы превратить Украину в немецкую сельскохозяйственную колонию. Путин также считает Украину искусственным государством во главе с президентом-евреем. В своих речах он отмечает: стоит только устранить политическую верхушку, как неорганизованные массы будут рады приветствовать российское господство", – отмечает Снайдер.

Эксперт также отметил, что Россия использует фашистские символику и традиции.

"Человек с 1930-х годов, попавший на машине времени в путинскую Россию, легко бы узнал фашизм: и символ Z, и марши, и пропаганду, и массовые могилы с расстрелянными украинцами", – объясняет историк.

По убеждению Снайдера, фашисты, которые называют других людей "фашистами", это фашизм, доведенный до своей крайней точки безрассудства и апогей воли над мыслью.

"Называть других фашистами, будучи фашистом, является основной путинистской практикой. Я назвал это "шизофашизмом". Украинцы придумали элегантнейшую формулировку, назвав это "рашизмом", – подчеркнул Снайдер.

Человек с 1930-х годов, попавший на машине времени в путинскую Россию, легко бы узнал фашизм
Человек с 1930-х годов, попавший на машине времени в путинскую Россию, легко бы узнал фашизм / Фото: Getty Images

Зачем Путину нацисты для борьбы с "нацистами"

Политолог Вадим Карасев считает, что создание образа "нацистской и фашистской Украины" было необходимо Путину для оправдания вторжения в Украину.

"России нужно было оправдать войну перед мировым сообществом и придать ей идеологический смысл в глазах своих граждан. Показать, что это якобы не захват территорий и попытка повлиять на государственный курс и украинскую идентичность, а это освободительная борьба с украинским нацизмом", – говорит "Сегодня" Карасев.

Политолог отметил, что сегодня победа над нацизмом во Второй мировой войне является государствообразующей идеологией России.

"Победили нацистов и фашистов Германии, победим и в Украине". Примерно, такой идеей Кремль пытался "запудрить мозги" россиянам и гражданам европейских стран, которые пережили оккупацию фашистской Германии и помнят, что такое нацизм", – объясняет Карасев.

При этом, эксперт отмечает, что, как бы не парадоксально это звучало, но для борьбы с придуманными украинскими нацистами Путин использует настоящих российских нацистов.

"Мнимый украинский нацизм, руками Кремля, стал мотивирующим инструментом влияния на праворадикальные силы России. "Русский солдат борется против украинского нациста" – это ключевой нарратив для того, чтобы перенаправить протесты праворадикалов внутри страны на воображаемого внешнего врага, что позволит Путину идеологически подчинить себе недовольных в России", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Мнимый украинский нацизм, руками Кремля, стал мотивирующим инструментом влияния на праворадикальные силы России". Фото: Facebook
Вадим Карасев: "Мнимый украинский нацизм, руками Кремля, стал мотивирующим инструментом влияния на праворадикальные силы России". Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что пока российская пропаганда рассказывает, что РФ "освобождает" Украину от нацистов, сами же оккупанты набирают их в свои ряды. Также мы информировали, что Путина постигнет та же участь, что и нацистов.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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