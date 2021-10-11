Агент Кремля украл формулу британской вакцины против COVID-19 – данные разведки

Подозрения появились еще в прошлом году, а теперь службы безопасности заявили, что нашли доказательства

РФ похитила проект вакцины AstraZeneca для разработки своего "Спутника V". Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Россия украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для разработки своего препарата "Спутник V".

Об этом сообщили источники британской газеты The Sun.

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В публикации отмечается, что подозрения появились еще в прошлом году, а теперь службы безопасности уверены в том, что формула вакцины AstraZeneca была скопирована россиянами. Они утверждают, что имеют доказательства. Отмечается, что данные были похищены иностранным агентом лично.

Реакция Кремля

Представители правительства Великобритании пока не комментировали сегодняшнюю публикацию Sun. А вот пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента "Эха Москвы" о том, как в Кремле относятся к публикации издания Sun о вакцине "Спутник V" отреагировал так:

"Газета Sun — это же очень известная, глубоко не научная газета. Наверное, вот так мы и относимся к этим публикациям".

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Вакцина "Спутник V"

Это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

В РФ вакцина была зарегистрирована 11 августа 2020 года, вот только в мире ее не признали. В Украине тоже напрочь отказались от ее использования, многие чиновники, политики и медики называли ее опасной. В самой России было несколько случаев гибели людей после укола препарата

Москва не смогла "пропихнуть" массовое использование вакцины в мире, а с теми немногими странами, с которыми удалось договориться о поставках, тоже случился провал: от "Спутника" отказались Чехия, Бразилия, Словакия, а президент Аргентины заболел после прививки российским препаратом.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины. По словам экспертов, они не могут получить полный отчет о тестировании препарата, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний.

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В свою очередь журналист Дмитрий Гордон унизил российскую вакцину, назвав ее кошмаром и мировой трагедией. Он напомнил, как путинская пропаганда эпично опозорилась, когда страны начали отказываться от российского препарата от коронавируса.