В Минске задержали 30 протестующих против Лукашенко (фото, видео)

В городе снова проходят протестные акции

В столице Беларуси в субботу, 17 октября, прошел традиционный протестный женский марш, а также студенческий "Марш молодости".

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Об этом сообщает Телеграмм-канал Nexta.

Марш также планировали провести студенты Минского государственного лингвистического университета, но силовики задержали около 10 из них возле корпуса.

В списках правозащитников "Весны" по состоянию на 16.15, задержано 30 человек.

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Также в Минске задержали корреспондента TUT.BY и БелаПАН Всеволода Зарубина, фотографа Вадима Замировского, корреспондента Onliner Дарью Спевак.

Представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич прокомментировал Tut.by задержания журналистов.

"В настоящий момент о задержании журналистов речи не идет, есть журналисты, которые доставлены в одно из территориальных РУВД для разбирательства, у них проверяют документы", – сказал он.

Напомним, недавно в Минске прошел "протест инвалидов" против Лукашенко.

Также несколько дней назад в столице Беларуси женщины вышли на протестный марш. 14 октября там отмечается День матери. К этому дню была приурочена и протестная акция – Марш матерей.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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