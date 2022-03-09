Американцы готовы отказаться от российского газа и нефти из-за войны в Украине – опрос

Такое мнение выразили около 80% жителей США в последние несколько дней

Граждане США готовы отказаться от российского топлива. / Фото: Коллаж: Сегодня

Подавляющее большинство американцев поддерживает прекращение импорта в США российских энергоносителей в ответ на вторжение России в Украину, несмотря на рост цен на бензин.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters/Ipsos.

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Так, около 80% американцев – сторонники демократов и республиканцев – считают, что нельзя покупать энергоносители у России во время войны, даже если это приведет к росту цен на бензин.

Опрос проводился 7 и 8 марта. Общий уровень поддержки не изменился по сравнению с опросом на прошлой неделе, хотя средняя цена в США на заправке выросла до рекордного уровня во вторник около 4,17 доллара за галлон.

США отказались от импорта газа и нефти из России

8 марта президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт нефти, газа и любых других энергоносителей из России.

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"Я объявляю, что США принимают решения по российским энергоресурсам. Теперь российская нефть не будет поставляться в США. Мы не будем субсидировать войну в Украине", – сказал президент.

В своем Twitter президент также написал, что США ударили по главной артерии российской экономики.

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