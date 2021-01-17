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Amnesty International признала Навального узником совести

17 января, 21:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Правозащитники призвали немедленно освободить оппозиционера

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что задержанный в московском аэропорту "Шереметьево" российский опоозиционер Алексей Навальный отныне является узником совести и призвала власти России немедленно освободить его.

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Об этом говорится в заявлении организации.

"Известный критик Кремля Алексей Навальный чудом пережил то, что уже подтверждено как отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок", 20 августа 2020 года. Российские власти ведут безжалостную кампанию против Навального", – говорится в заявлении.

В организации уверены, что сегодняшний арест Навального по прилету из Берлина в аэропорту Москвы доказывает, что Кремль пытается заставить его замолчать.

"Арест Алексея Навального – еще одно свидетельство того, что российские власти пытаются заставить его замолчать. Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследования его утверждений о том, что он был отравлен государственными агентами, действующими по приказу самого высокого уровня", – заявила директор московского офиса Amnesty International Наталья Звягина.

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Звание "узник совести" присуждается незаконно преследуемым властью в своей стране деятелям.

Напомним, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходил лечение в Германии после отравления боевым ядом "Новичок", заявил, что возвращается в Россию.

17 января его самолет должен был совершить посадку в столичном аэропорту "Внуково", где встречать его собралось множество людей. Но лайнер неожиданно перенаправили в другой аэропорт – "Шереметьево", при прохождении паспортного контроля в котором оппозиционера задержали.

Еще до прибытия самолета навального в Россию силовики начали задерживать его сторонников в аэропорту, среди них и брата оппозиционера, Олега Навального.

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Россия Amnesty International Алексей Навальный
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