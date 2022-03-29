Anonymous взломали серверы Росавиации и уничтожили все документы

Хакерская группа Anonymous взломала серверы управления гражданской авиации России. РФ потеряла примерно 65 терабайт данных.
Об этом сообщает Anonymous в Twitter.
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"Мощная кибератака на серверы Росавиации: ни данных, ни резервной копии", — говорится в сообщении.
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Всего хакеры стерли примерно 65 терабайт данных.
Anonymous взломали сайт Росатома и передали привет Путину
Хакерская группа Anonymous взломала сайт российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и слила гигабайты данных.
Временно официальный сайт корпорации не работал. Под горячую руку хакеров также попали российский оператор АЭС "Росэнергоатом" и Всероссийский научно-исследовательский институт эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС).
На каждом из этих сайтов была добавлена новая html-страница с посланием президенту РФ Владимиру путину – #FCKPTN.
"И прежде чем вы спросите: нет, это не атомная станция была взломана, мы никогда не будем подвергать опасности чьи-либо жизни. Сайт был взломан", – объяснили Anonymous в Twitter.