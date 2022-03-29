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Anonymous взломали серверы Росавиации и уничтожили все документы

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29 марта, 17:36
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Хакеры стерли примерно 65 терабайт данных из серверов управления гражданской авиации России
У Росавиации не осталось ни данных, ни резервной копии / Коллаж "Сегодня"
У Росавиации не осталось ни данных, ни резервной копии / Коллаж "Сегодня"

Хакерская группа Anonymous взломала серверы управления гражданской авиации России. РФ потеряла примерно 65 терабайт данных.

Об этом сообщает Anonymous в Twitter.

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"Мощная кибератака на серверы Росавиации: ни данных, ни резервной копии", — говорится в сообщении.

Всего хакеры стерли примерно 65 терабайт данных.

Anonymous взломали сайт Росатома и передали привет Путину

Хакерская группа Anonymous взломала сайт российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и слила гигабайты данных.

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Временно официальный сайт корпорации не работал. Под горячую руку хакеров также попали российский оператор АЭС "Росэнергоатом" и Всероссийский научно-исследовательский институт эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС).

На каждом из этих сайтов была добавлена ​​новая html-страница с посланием президенту РФ Владимиру путину – #FCKPTN.

"И прежде чем вы спросите: нет, это не атомная станция была взломана, мы никогда не будем подвергать опасности чьи-либо жизни. Сайт был взломан", – объяснили Anonymous в Twitter.

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17200
2
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127
3
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129
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597
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ББМ ББМ
1710
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Артиллерия Артиллерия
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9
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Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

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