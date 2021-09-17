Генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что размещение приложения "Навальный" якобы нарушает российское законодательство о выборах

В приложении «Навальный» публикуют сообщения с сайта оппозиционера Алексея Навального. Фото: Reuters

Корпорации Apple и Google удалили приложение "Навальный" из App Store и Google Play в первый день выборов в России.

Об этом сообщила "Команда Навального".

Реклама

В приложении "Навальный" публикуют сообщения с сайта оппозиционера Алексея Навального. Также там есть функция "Умного голосования".

Роскомнадзор 19 августа потребовал, чтобы Apple и Google удалили приложение "Навальный" из своих магазинов приложений, сославшись на его связь с ФБК. 16 сентября ведомство пригрозило корпорациям штрафами, если они проигнорируют требование.

Кроме того, 16 сентября представителей Apple и Google вызвали на заседание временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета. В Telegram опубликовали фрагмент этого заседания, на котором глава комиссии Андрей Климов спрашивал юристов, представляющих Apple, "кем регулируется портал App Store".

В чем суть "Умного голосования"?

Реклама

"Умное голосование" – проект, разработанный командой Алексея Навального и позволяющий, как утверждают разработчики, избирателям отдать голос против кандидатов от партии власти.

Технология "Умное голосование" разработана в 2019 году сторонниками российского оппозиционного политика Алексея Навального. Проект был официально представлен 3 сентября, в преддверии единого дня голосования в России, в том числе скандальных выборов в Московскую городскую думу, который прошел 8 сентября. Целью "Умного голосования", как говорится на сайте проекта, является разрушить монополию партии "Единая Россия" в законодательных органах власти на всех уровнях.



Команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника ЕР. При этом подчеркивается, что самый сильный кандидат определяется на основе результатов предыдущих выборов и текущих социологических опросов. На сайте проекта "Умное голосование" гражданам предлагается, указав регион и адрес, узнать имя "своего кандидата" против партии власти.

Читайте также:

Реклама

О смерти в тюрьме и Путине: главное из нового интервью Навального

Предыстория

Перед выборами в Госдуму Роскомнадзор начал блокировать "Умное голосование" в России и потребовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки в России.

Кроме того, суд запретил "Яндексу" и Google показывать словосочетание "умное голосование" в поисковой выдаче в качестве обеспечительной меры о защите товарного знака по иску компании по производству шерсти, которая зарегистрировала одноименный товарный знак.

"Яндекс" убрал сайт "Умного голосования" из поисковой выдачи, когда его внесли в реестр запрещенных сайтов. Чтобы добиться исключения "Умного голосования" из результатов выдачи Goggle, в московский офис компании пришли приставы.

15 сентября команда Навального опубликовала рекомендации "Умного голосования" по кандидатам в Госдуму. 16 сентября соратники политика сообщили, что телеграм-бот и сайт "Умного голосования" подвергся "мощнейшей" DDoS-атаке.

Ранее мы сообщали, что Алексей Навальный отбывает срок в 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии ИК-2 в Покрове по так называемому делу "Ив Роше", по которому оппозиционер изначально имел условный срок.

Также напомним, Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.