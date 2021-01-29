Арест Навального: Байден провел телефонный разговор с Путиным

США обеспокоены тем, как обращаются с Навальным

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Байден передал свою обеспокоенность тем, как обращаются с Алексеем Навальным и протестующими, и мы определенно продолжим говорить об этом с российской стороной на многих уровнях", – сказала Псаки.

По ее словам, США будут продолжать информировать Россию о своей позиции относительно ситуации с Навальным.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.

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Также сообщалось, что Навальный прислал весточку из Кремлевского централа: не хочет слушать ложь Путина.

Как ранее стало известно, после массовых митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, полицию столицы страны завалили жалобами на участников протестов.

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