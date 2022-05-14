Арестович: Путина ждет еще один сюрприз, как с "непобедимой" армией РФ

Советник главы ОПУ объяснил, сможет ли Кремль справиться с последствиями западных санкций

Арестович заявил, что Путина ждет неприятный сюрприз / Фото: Коллаж: Сегодня

Президента России Владимира Путина скоро ждет "сюрприз всей жизни", когда он убедится, что его экономика не способна противостоять западным санкциям точно так же, как "непобедимая" армия РФ – Вооруженным силам Украины.

Такое мнение высказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".

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"У кремлевского руководства есть большие иллюзии по поводу жизнеспособности, целостности и стрессоустойчивости своей экономики. Я думаю, их ждет точно такой же сюрприз, как ждал с армией. Когда санкции начнут по-настоящему догонять, где-то к июлю-сентябрю, то всякая способность кому-то там противостоять и не допускать... Будет сломана у этой табуретки экономическая "нога", кроме военной", – считает советник главы ОПУ.

По словам Арестовича, все показатели российской экономики "такие же "рисованные", как и в армии", поскольку "не может быть одна здоровая сфера в стране, где все прогнило".

"Там такие же приписки, и способность устоять под реальным стрессовым воздействием намного хуже, чем Путин сейчас считает… И ждет его вместе со всем окружением точно такой же "сюрприз всей жизни" в отношении экономики. Отключение газа Польше, Болгарии и тем странам, которые в рублях не платят, просто быстрее будет добивать российскую экономику", – подчеркнул он.

Арестович спрогнозировал, что "июль-август будут ареной очень жестких боев". По его словам, на этот период для экономики РФ встанет вопрос – сможет ли она обеспечить мобилизацию и компенсировать потери от санкций.

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"Я думаю, что ответ на этот вопрос будет таким же удивительным для Путина, как была реальная боеспособность российской армии, которая сначала грозила разгромить все НАТО, а потом обломалась об две деревни на Сумщине. Будет то же самое. И это будет большая проблема для них и большая радость для всего свободного мира и всех свободных людей в России", – отметил советник главы ОПУ.

Как санкции Запада бьют по России

Война против Украины, а также мощные западные санкции запустили процесс регрессии российской экономики. Падение ВВП РФ за 2022 год может составить 14,8%, считают американские экономисты.

Больше всего ВВП России пострадает от вывода прямых иностранных инвестиций союзников (12,53%). Кроме того, экономике России серьезно навредит торговое эмбарго.

В частности, США в апреле приняли пакет санкций против России, который предусматривал ограничения для ряда крупных компаний. В списке оказались Сбербанк, Альфа-Банк, а также физические лица, в том числе дочери Владимира Путина и Сергея Лаврова, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин и члены Совбеза РФ.