Арестович: У России появилась новая цель в войне против Украины

Советник главы ОП заявил, что Россия ее меняет каждые 10 дней

Арестович назвал новую цель РФ в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

У Российской Федерации появилась новая цель в войне против Украины – она меняет свою цель каждые 10 дней.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Реклама

"И потом сворачиваемся"

"Каждые 10 дней по новой цели. Цель заключается в том, чтобы уничтожить "националистические батальоны". Это показывает, как все "красиво" начиналось, а сейчас – всего лишь уничтожить националистические батальоны и потом сворачиваемся", – сказал он.

Также Арестович заявил, что он вообще не уверен, что с такими заявлениями о целях войны РФ будет проводить операцию на востоке Украины.

Напомним, Алексей Арестович заявил, что в случае ядерного удара России по странам НАТО Запад в первую очередь обратится к Китаю. Пекин сможет найти аргументы для президента РФ Владимира Путина и не допустит ядерной войны.

Реклама

Читайте также: