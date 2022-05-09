Арестович: В России развернулось движение против Путина – "Легион свободы"

В РФ начало действовать движение "Легион свободной России", его участники не поддерживают развязанную Владимиром Путиным войну и пытаются препятствовать ведению боевых действий против Украины.
Об этом он рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович телеведущей Елене Цинтиле в эфире общенационального марафона на YouTube-канале "Україна24".
Как отметил советник руководителя ОП, движение "подхватило флаг легиона", который бьется против России на стороне Украины.
"Ежедневно я получаю десятки сообщений о том, как участники "Легиона свободы" жгут военкоматы, полицейские авто и т.д. Этот флаг понемногу разворачивается самими россиянами, ни в каком нашем вмешательстве он не нуждается", – сказал он.
По словам Арестовича, в России уже также возникло движение на железной дороге, которое пытается препятствовать передвижению российских военных в Беларусь.
При этом он подчеркнул, что протестные настроения растут в основном в регионах, удаленных от Москвы:
"Почему не приходят гробы в Москву? Потому что армия России – это деклассированный элемент. Москвичи туда не идут, потому что москвич может дворником заработать в пять раз больше, чем армеец".
Советник руководителя ОП добавил, что зарплата российского военного – это эквивалент зарплаты рабочего средней квалификации на периферии РФ. Поэтому служить идут преимущественно из депрессивных регионов.
В Кремле сплотились вокруг Путина
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович также рассказал, что в Кремле сплотились вокруг президента РФ Владимира Путина.
"Неудачный конец войны для них означает неудачный конец режима. Конец режима в России заканчивается всегда одинаково – физической смертью. Они сейчас борются за выживание", – сказал советник ОПУ.
По мнению Арестовича, в Кремле беспокоятся из-за "развития обстановки внутри самой России".
"Отсюда – консолидация. Там есть люди, которые говорят, что имеют стратегию выхода из ситуации, и это мирные переговоры. Эта стратегия является попыткой остаться возле власти и ресурсов. А есть другая – давайте воевать до последнего. И она пока побеждает" , – отметил он.