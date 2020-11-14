"Стали раком перед Путиным". Так говорил Армен Джигарханян о России, Донбассе и Америке

При встрече с российским президентом артист не боялся сказать правду

Известный российский актер армянского происхождения Армен Джигарханян, который умер 14 ноября в возрасте 85 лет, был известен своей критикой российских властей из-за агрессии против Украины.

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Актер не подписал письмо в поддержку аннексии Крыма, а вторжение на территорию соседнего государства, которое Россия до того называла "братским", прокомментировал известной армянской пословицей.

"Дурак бросил камень в воду, 100 разумных вытянуть не могут".

При встрече с Владимиром Путиным он не боялся сказать правду.

"Я сказал Путину, что Россия – плохая страна, потому что он один ею руководит. Нашел в себе наглость это сказать", – рассказывал Армен Джигарханян Гордону.

Кроме того, он критиковал Россию за "незаменимого Путина". Актер заверил, что лично в лицо говорил диктатору, что Россия – плохое государство, поскольку тот им руководит.

"Сегодня получается, что мы, извините за грубость, стали раком и повторяем: "Пусть Путин будет хорошим". Но он не может, для этого ему в лицо надо правду сказать", – заявлял Джигарханян.

Гастроли в Украине актер вспоминал с особой теплотой.

"Для нас сегодняшняя ситуация – огромная потеря. Мы ежегодно приезжали и работали в Украине, в Киеве. Это был праздник!.. Печально, что нашлись люди, которые в Донецке 400 человек в братской могиле похоронили. Убийцы! Это очень страшно, но надо об этом говорить, искать решение проблемы. Не стоит бояться говорить правду", – заявлял Джигарханян.

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Актер также говорил, как живется ему в России.

"Россия – страна отношений, диалог здесь вести труднее, чем монолог", – заявлял он.

И думал о США.

"Я люблю Америку, это очень сильная и интересная страна. Со своим представлением о жизни, поэтому у нас что-то часто не сходится, но это не значит, что они наши враги. Может, и хорошо, что наши вожди не целуются при встречах, мы видели, как раньше наши вожди целовались взасос. И что из этого вышло?" – говорил он.

Напомним, причиной смерти знаменитого артиста стали болезни и плохое состояние здоровья. У Джигарханяна отказали почки, также у него был диабет.

6 ноября ушел из жизни в возрасте 86 лет писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

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