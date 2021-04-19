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Атомные подлодки и десант: РФ начала масштабные военные учения в Арктике (фото и видео)

19 апреля, 16:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Москва решила поиграть мускулами на своих северных рубежах, идет масштабная переброска сил

Россия начала масштабные военные учения в Арктике с участием сухопутных, противовоздушных и морских сил.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные учения РФ в Арктике

Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ

"На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота", – говорится в сообщении.

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Военные учения РФ в Арктике

Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ

В настоящий момент происходит следующее:

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  • начато развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил флота в море;
  • в районы сосредоточения выдвинулись подразделения армейского корпуса;
  • армия ВВС и ПВО приступила к переброске сил на аэродромы оперативного базирования в Арктике;
  • происходит наращивание системы противовоздушной обороны в данном направлении.

Военные учения РФ в Арктике

Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ

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На различных этапах межвидового учения будут задействованы следующие силы:

  • атомные и дизельные подводные лодки;
  • корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей;
  • суда обеспечения;
  • летательные аппараты;
  • военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.

Военные учения РФ в Арктике

Военные учения РФ в Арктике / Фото: Минобороны РФ

Ранее сообщалось, что Россия в последние годы накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает там свое новейшее вооружение. Таким образом Москва старается закрепить контроль над этим регионом в целом и над недавно освободившимся от льда стратегическим судоходным путем из Азии в Европу.

Расширение российского присутствия в Арктике. Источник: CNN International

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Россия арктика военные учения минобороны России
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