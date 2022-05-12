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Аваков: Путин хочет убраться из Украины, но есть проблема

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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12 мая, 20:23
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Экс-глава МВД рассказал о безвыходном положении Кремля
Арсен Аваков высказался о будущем Путина
Арсен Аваков высказался о будущем Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

У президента России Владимира Путина нет никакой возможности без потерь выйти из войны с Украиной. А Украина может вернуть столько территорий, сколько сама решит. Об этом заявил экс-глава МВД Арсен Аваков в интервью телеведущей Наташе Влащенко в эфире YouTube-канала "Украина 24".

"Он (Путин — ред.) хочет унести ноги, как-то выйти из этой ситуации. Второе — он хочет, чтобы как-то ушли санкции. И при этом что-то соврать своему народу — мол, ура, товарищи, мы победили. Вот то, что он хочет сделать. Потому что соврать народам и истеблишменту других стран он уже не может. Его репутация бесконечно разрушена. Он хочет как диктатор в своих учебниках истории под его контролем написать свои слова и вот так аккуратно заканчивать жизнь", — сказал он.

Аваков уверен, что убедить Украину отдать территории у Путина шансов нет. Убедить мир прекратить санкции также шансов нет.

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"В этом многие эксперты видят сложность, что он настолько загнанная в угол крыса, что у него так или иначе хорошего выхода ни для чего нет. Но из его заявлений мы поняли, что он хорошо услышал тезис о том, что он не может применить атомную бомбу. Он хорошо понимает, что сейчас возмездие может произойти на шесть секунд раньше, чем он захочет нажать какую-то кнопку. Поэтому ему можно выйти из этой территории ровно настолько, насколько позволит Украина. Украина примет решение, мы остановимся на границе 24 февраля, или мы остановимся на границе, принятой международно, то есть заберем так называемые "ДНР" и "ЛНР" и остановимся на границе с Россией. Заберем Крым. Или заберем, как некоторые говорят, Краснодарскую область. Восстановим справедливость — и Белгородскую. А я говорю — а чего только Белгородскую, а часть Курской тоже наша была", — сказал он.

Путину остается лишь уповать на то, какое решение примет Украина, где остановиться, считает Аваков. Как это оформить внутри России — это задача самого Путина и его пропагандистов, но другой альтернативы у него нет. Все эти события могут продолжаться несколько недель, а могут несколько лет, но конец будет только такой, заявил экс-министр.

"Или Путина не будет, и местные элиты сделают какую-то рокировку, появится кто-то новый и скажет: слушайте, он был агентом империализма, был культ личности и вообще мы теперь не признаем это, извиняемся, Украина — будьте самостоятельными, мы вас вечно будем любить, пожалуйста, отдайте обратно Краснодарский край, к примеру. И кто-то у нас возьмет и отдаст. Или не отдаст", — сказал он.

Аваков заверил: вероятности, что Россия заберет Херсонскую область и начнет уговаривать Украину с этим согласиться, не существует, потому что нет такой Украины и такого народа Украины, которые это смогут принять.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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