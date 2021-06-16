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Байден и Путин не пригласили друг друга в гости. Президент РФ назвал причину

16 июня 2021 20:35

Денис Беспалов Денис Беспалов

Российский президент заявил, что пока нет оснований для его визита в Вашингтон и Байдена в Москву

Байден и Путин провели встречу. Фото: REUTERS/zuz

Байден и Путин провели встречу. Фото: REUTERS/zuz

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с американским президентом Джо Байденом сообщил, что они не обменивались взаимными предложениями посетить свои страны.

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Об этом российский президент заявил на пресс-конференции.

"Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого приглашения... Для таких поездок, таких встреч, таких визитов должны созреть условия", - сообщил Путин.

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Также Владимир Путин заявил, что не помнит слов Байдена о том, что у него нет души. Об этом Байден заявил 10 лет назад, когда он в качестве вице-президента США встречался с российским президентом.

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"Я, честно говоря, такого не помню, но допускаю. Как-то это прошло мимо моего внимания", – сказал Путин.

Напомним, Кремль опубликовал совместное заявление, в котором говорится, что США и РФ запустят диалог о стратегической стабильности.

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности

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