Байден: Лидеры G7 готовы ввести сокрушительные санкции против РФ

Президент США Джо Байден заявил, что лидеры стран "Большой семерки" готовы ввести сокрушительные санкции против России за вторжение в Украину.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля провел с Байденом телефонный разговор.
"Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил. Я проинформировал его о шагах, которые мы предпринимаем, чтобы вызвать международное осуждение, в том числе сегодня вечером в Совете Безопасности ООН", – сообщил президент США.
По его словам, Зеленский попросил призвать мировых лидеров осудить агрессию президента РФ Владимира Путина и поддержать народ Украины.
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"Завтра я встречусь с лидерами G7, и США, наши союзники и партнеры, введут жесткие санкции против России. Мы продолжим оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу", – пообещал Байден.
Британия ввела новые санкции против РФ
Великобритания в ответ на российское вторжение в Украину вводит санкции против ВТБ и "Аэрофлота", запрещает полеты в страну, запрещает экспорт в Россию высокотехнологичной продукции.
Об этом сообщил 24 февраля британский премьер-министр Борис Джонсон. В частности, крупным российским компаниям и государству будет запрещено привлекать средства на британских рынках. Авиакомпании "Аэрофлот" запретят летать в Великобританию. Будет приостановлено действие экспортных лицензий на товары, которые можно использовать в военных целях. Великобритания прекратит экспорт высокотехнологичных товаров и оборудования для нефтепереработки.
Джонсон также заявил, что возможность отключения России от межбанковской платежной системы SWIFT "не снимается с повестки дня".
Санкции против России
- Днем 23 февраля Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание "ЛДНР", и еще против 27 физических и юридических лиц. Их активы будут заморожены, с ними запрещено вести бизнес, им запрещено въезжать в ЕС даже с целью транзита в другие страны.
- Днем ранее Лондон ввел персональные санкции против ряда российских олигархов, включая Геннадия Тимченко (инвестиционной группы Volga Group) и братьев Аркадия (ООО "СГМ-Мост") и Бориса Ротенбергов (миноритарный акционер "Газпром бурение"), а также против пяти крупнейших российских банков.
- Во время обращения к нации президент США Джозеф Байден тоже рассказал о своих запретах для России за признание террористических "ЛДНР". А потом и Министерство финансов США сообщило, что на детей ряда высокопоставленных чиновников РФ наложены ограничения.
- 23 февраля президент США Джозеф Байден сообщил о введении санкций против зарегистрированной в Швейцарии российской компании Nord Stream 2 AG, которая отвечает за строительство "Северного потока – 2" в Европе. Минфин США распорядился завершить до 2 марта все операции с этой компанией.