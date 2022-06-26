Байден назвал главный просчет Путина при планировании вторжения в Украину

Президент США обсудит войну в Украине с лидерами стран G7 на саммите в Германии

Байден заявил, что Путину не удалось расколоть Запад / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин, планируя полномасштабное вторжение в Украину, рассчитывал, что между западными союзниками по НАТО и G7 произойдет раскол, но этого не случилось.

Такое заявление сделал президент США Джо Байден на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом в рамках саммита G7. Байден поблагодарил Шольца за позицию по украинскому кризису. Он отметил, что лидерство канцлера Германии было решающим в организации реакции Европы на вторжение Путина в Украину, передает Reuters.

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"Путин с самого начала рассчитывал на то, что НАТО и "Большая семерка" каким-то образом расколются, но мы этого не сделали и не собираемся", – отметил президент США.

В свою очередь Шольц заявил, что странам Запада "удалось сохранить единство, чего, очевидно, Путин никак не ожидал".

Чего ждать от саммитов G7 и НАТО

Лидеры стран "Большой семерки" и НАТО соберутся в конце июня, чтобы выработать новые способы усиления давления на РФ из-за войны в Украине, подчеркивая вместе с тем свою обеспокоенность по поводу позиции Китая.

По словам представителя Белого дома, новая стратегическая концепция, которую должны принять лидеры НАТО, будет направлена на устранение угроз, существующих со стороны как России, так и Китая.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступит на обеих встречах в онлайн-формате.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию и Германию увеличить военную поддержку Украине.

Ранее мы сообщали, что в США рассказали о трех ключевых целях саммитов НАТО и G7 — все касаются Украины.

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Также министр Ткаченко напомнил G7 о культуре и медиа Украины.