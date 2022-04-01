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Байден не планирует переговоров с Путиным – Белый дом

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1 апреля, 02:06
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Как считает директор по коммуникациям Белого дома, "какое-либо возобновление дипломатии на таком уровне потребует от россиян значительных шагов для демонстрации серьезной деэскалации"
Белый дом не видит предпосылок для переговоров Байдена с Путиным. Коллаж "Сегодня"
Белый дом не видит предпосылок для переговоров Байдена с Путиным. Коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден не планирует переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку такой разговор предполагает серьезную деэскалацию со стороны рф в Украине.

Об этом заявила во время пресс-брифинга в Вашингтоне директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, передает CNN.

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"В настоящее время (планов на разговор – ред.) нет. Нам было совершенно ясно, что любое возобновление дипломатии на этом уровне потребует от россиян серьезной демонстрации серьезной деэскалации, а мы этого не видели", - говорится в сообщении.

Байден и Зеленский обсудили новые болезненные санкции для России

Президент США Джо Байден поговорил сегодня, 30 марта, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже на сайте президента появился развернутый комментарий по переговорам. Президенты обсудили конкретную поддержку, которая еще больше усилит оборонные возможности Украины на воде, на суше и в воздухе.

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"Нам нужен мир, а он придет только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя. Наш дух крепок, решимости достаточно, но нам нужна ваша неотложная поддержка", – заявил Владимир Зеленский.

Лидеры также обсудили подготовку следующего пакета болезненных санкций против России, переговорный процесс и вопросы гарантий безопасности для Украины.

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