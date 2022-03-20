Байден не приедет в Украину во время экстренной поездки в Европу – Псаки

Тем не менее поездка президента США будет посвящена противостоянию российской агрессии

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Президент США Джо Байден на этой неделе поедет в Европу для участия во внеочередных экстренных саммитах, но у него нет планов посетить Украину.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Поездка будет направлена на то, чтобы продолжать сплачивать мир в поддержку украинского народа и против вторжения президента Путина в Украину, но у нас нет планов поехать в Украину", – написала Псаки.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine. — Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022

Поездка Джо Байдена в Европу состоится во второй половине следующей недели. В четверг он посетит чрезвычайный саммит НАТО, а также саммит Европейского Совета, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Кроме того, президент США посетит созванную Германией встречу "Группы семи".

Во время визита Байдена в Европу также будет обсуждаться тема сближения Китая с Россией.

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