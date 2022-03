Байден не приедет в Украину во время экстренной поездки в Европу – Псаки

Президент США Джо Байден на этой неделе поедет в Европу для участия во внеочередных экстренных саммитах, но у него нет планов посетить Украину.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.