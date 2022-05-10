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Белоцерковская: Соловьева и Симоньян отправят на Камчатку

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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10 мая, 21:06
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Есть работа для болтливых голов Кремля
Журналистка Ника Белоцерковская заявила, что Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян ждут отдаленные уголки России
Журналистка Ника Белоцерковская заявила, что Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян ждут отдаленные уголки России / Фото: ТАСС, pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Российская журналистка и блогер, уроженка Одессы Ника Белоцерковская назвала пропагандистов Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян "ужасными чучелами", которых ждут отдаленные уголки России.

Об этом она сказала в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"Ужасные чучела"

По ее словам, еще нет устройства, которое измеряло бы безумие. Журналистка также высказала мнение относительно того, куда смогут бежать после поражения режима известные "запевалы Кремля":

"Знаете, кукурузу на пляже в Анапе никто не отменял. Мне сложно говорить о Владимире Соловьеве, Маргарите Симоньян и других этих ужасных чучелах. Наверное, они будут строить себе города и сады на Алтае или Байкале, потому что Россия – страна огромная".

В то же время в таком развитии событий Белоцерковская видит сатиру:

"Начнут развивать страну, правда, для себя. Еще красиво на Камчатке, если ее не заберут".

Кроме этого, она подчеркнула, что Владимир Соловьев в собственном эфире сидит с MacBook и iPhone, рассказывая параллельно, как презирает Запад.

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Напомним, российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что нацисты – это те, кто "готов вырвать детям глаза по этническим признакам". Посольство США в Украине ответило ей, напомнив об изнасилованных и убитых солдатами России детях, а также о других преступлениях военных РФ.

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Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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