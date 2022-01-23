Bloomberg: Китай попросил Путина не нападать на Украину. Уже есть первые реакции

В медиа сообщили о разговоре Си Цзиньпина с Владимиром Путиным

Владимир Путин, Си Цзиньпин. Коллаж "Сегодня"

Китайский лидер Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время зимней Олимпиады, которая будет проходить в феврале в Пекине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине.

Си Цзиньпин пытается укрепить авторитет в преддверии возможного третьего срока, поэтому он во время недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным попросил "не начинать военные действия на время Олимпиады в Пекине", пишет издание.

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Китайский МИД 14 января напомнил, что все страны обязаны соблюдать резолюцию ООН об олимпийском перемирии, действующем за семь дней до начала Игр и семь дней по окончании Паралимпийских игр. В 2022 году это временной промежуток с 28 января по 20 марта.

Издание также сообщило, что Пекин потратил на подготовку к Олимпийским играм на своей территории миллиарды долларов, поэтому власти страны не хотят, чтобы нападение на Украину испортило запланированное спортивное событие.

Bloomberg добавляет со ссылкой на военных аналитиков, что к моменту окончания перемирия в Украине начнется оттепель, а ландшафт превратится в "непроходимую грязь", что должно помешать быстрому российскому вторжению.

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Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, Паралимпийские зимние игры — с 4 по 13 марта.

Реакция Китая и России

Китайское посольство в России написало на своей странице в Twitter, что данная публикация является фейком и провокацией.

"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках Минских соглашений", — говорится в заявлении.

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В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова также опровергла данную информацию. "Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg", — заявила она.

"Похоже на прикол"

Ситуацию прокомментировал на телеканале "Украина 24" эксперт-международник Тарас Семенюк.

"Мне сложно говорить, правда это или нет. Это выглядит как какой-то "прикол". Но очевидно, что ни Китай, ни другие страны, которые принимают участие в Олимпиаде, не заинтересованы в остановке самой Олимпиады. Вряд ли Поднебесная обращалась к Кремлю, это выглядит несколько примитивно, и я не думаю, что они таким занимаются", — сказал он.

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