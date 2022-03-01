BMW останавливает производства автомобилей в РФ из-за нападения на Украину

Мировые бренды продолжают вводить санкции против России

От сотрудничества с РФ отказалась еще одна компания/Фото: коллаж: "Сегодня"

Концерн BMW останавливает производство своих автомобилей на калининградском заводе "Автотор". Кроме того, прекращаются поставки машин на российский рынок.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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"В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления", – заявили в концерне.

Кроме того, в BMW не исключают остановку производства и на других заводах компании из-за сбоя цепочек поставок и закрытия ряда поставщиков в Украине.

Стоит отметить, что для России BMW – легендарный бренд. О нем снимают фильмы, стоит вспомнить даже о том самом "Бумере", режиссера Петра Буслова, а также пишут хиты.

Не только BMW

Из-за нападения России на Украину уже много известный автомобильных компаний прекратили сотрудничать с Российской Федерацией. Среди них – Audi, Land Rover (Range Rover), Mercedes, Citroen, GM.

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Санкции против Центробанка РФ

Ранее о введении санкций против Центробанка РФ заявили в Великобритании и других странах "Большой семерки".

Правительство Великобритании заявило, что обещает немедленно запретить всем юридическим и физическим лицам финансовые транзакции с Центробанком, а также Фондом национального благосостояния и Минфином РФ.

Это не позволит Центробанку поддерживать собственными средствами падающий рубль, поскольку более 600 млрд дол резервов станут недоступны РФ.

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