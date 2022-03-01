BMW останавливает производства автомобилей в РФ из-за нападения на Украину

Концерн BMW останавливает производство своих автомобилей на калининградском заводе "Автотор". Кроме того, прекращаются поставки машин на российский рынок.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Подробности
"В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления", – заявили в концерне.
Кроме того, в BMW не исключают остановку производства и на других заводах компании из-за сбоя цепочек поставок и закрытия ряда поставщиков в Украине.
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Стоит отметить, что для России BMW – легендарный бренд. О нем снимают фильмы, стоит вспомнить даже о том самом "Бумере", режиссера Петра Буслова, а также пишут хиты.
Не только BMW
Из-за нападения России на Украину уже много известный автомобильных компаний прекратили сотрудничать с Российской Федерацией. Среди них – Audi, Land Rover (Range Rover), Mercedes, Citroen, GM.
Санкции против Центробанка РФ
Ранее о введении санкций против Центробанка РФ заявили в Великобритании и других странах "Большой семерки".
Правительство Великобритании заявило, что обещает немедленно запретить всем юридическим и физическим лицам финансовые транзакции с Центробанком, а также Фондом национального благосостояния и Минфином РФ.
Это не позволит Центробанку поддерживать собственными средствами падающий рубль, поскольку более 600 млрд дол резервов станут недоступны РФ.