Боится даже священников: Путин снимался в пустом храме для пасхального видео

Президента РФ уличили в очередном видеофейке

Путин снимался на Пасху в пустом храме / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин снимался для пасхального видео в пустом храме, а позже его вмонтировали в запись службы. В сети появилось видео, где он изображает участие в пасхальной службе. При этом рядом никого нет, кроме мэра Москвы Сергея Собянина.

Также что-то странное происходит с его рукой на моменте, где он крестится. На ней появляются полосы технических помех.

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Кроме того, пользователи сети заметили, что в какой-то момент Путин, который должен стоять рядом с Собяниным, пропадает.

Путин боится появляться на публике

Это уже не первый раз, когда российского диктатора уличают в монтаже. Путин боится покушения, поэтому предпочитает не появляться там, где много людей. В частности, 5 марта Путин якобы провел встречу с женщинами-пилотами и стюардессами. На видео, где он обращается к ним, его рука проходит сквозь микрофон на столе. По мнению зрителей, он мог сидеть на зеленом фоне. То есть два видео – с сотрудницами авиакомпаний и с самим Путиным – снимались в разное время, а затем "склеивались".

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В связи с этим инцидентом Путина "потроллил" президент Украины Владимир Зеленский, дотронувшись рукой до своего микрофона в конце своего обращения.

Кроме того, Путин отдельно прощался с политиком Владимиром Жириновским, который умер 6 апреля. На кадрах с похорон было видно, что во время стояния президента РФ у гроба там нет почетного караула, тогда как на всех остальных кадрах он есть. По-другому выглядел и сам гроб, с него исчезал флаг.

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