Больной раком маньяк-шизофреник. Почему масс-медиа всего мира хоронят Путина, а он никак не умрет

В мировых СМИ регулярно появляются сообщения о тяжелых заболеваниях хозяина Кремля

В прессе часто появляются сообщения о смертельных болезнях Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

В мировых СМИ все чаще появляется информация о смертельных заболеваниях Владимира Путина. Слухи о том, что глава Кремля болен раком, болезнью Паркинсона, шизофренией и прочими недугами, активно распространяются на протяжении последних 20 лет, однако он все еще продолжает стоять у руля "русского корабля". И это несмотря на то, что миллионы людей на планете искренне желают ему поскорей отправиться в мир иной.

Сайт "Сегодня" вспомнил "диагнозы", которые приписывали президенту РФ масс-медиа, и попытался выяснить, насколько они верны.

Реклама

Для начала вспомним, как все начиналось... В первом десятилетии правления Путина слухов о его болезнях, как таковых, не было. Несмотря на то, что в 2001 году в СМИ появились статьи о возможном онкозаболевании президента, массового внимания читателей они не привлекли. И это неудивительно, так как на протяжении первого десятилетия своего правления Путин выглядел пышущим здоровьем. Российские СМИ показывали, как он занимался дзюдо, нырял с дельфинами, охотился с Шойгу на Алтае, спасал журавлей на Ямале, летал на истребителе Су-27 и не давал никакого повода усомниться в своем самочувствии...

На протяжении первого десятилетия своего правления Россией Путин выглядел абсолютно здоровьем. Фото: sportyakutia.ru

Начиная с 2011 года, ситуация начала стремительно меняться....

Реклама

Маниакально-депрессивный синдром

Так в декабре 2011 года некий житель Москвы Михаил Кукобака заявил, что Путин болеет маниакально-депрессивным синдромом.

"Путин бесспорно болен. Типа маниакально-депрессивным синдромом. Проще говоря, шизофренией. И внешняя бравада – в кабинете истребителя, на мостике крейсера и т.д. вряд ли может эту болезнь скрыть", – написал Кукобака в своем Facebook.

Реклама

Синдром Клювера-Бьюси и рак позвоночника

В 2012 году тему психического расстройства российского президента продолжили блогеры и журналисты.

"Путин психически болен, и прогрессирование болезни делает его все более уязвимым. Анализ особенностей его поведения указывает на явные психические отклонения: синдром Клювера-Бьюси. Болезнь вызывается поражением височных отделов мозга (чаще последствия нераспознанного в детстве вирусного менингоэнцефалита)", –заявил блогерМарк Петрович.

По его мнению, у Путина были все симптомы данного психического расстройства:

непонимание эмоционального состояния близких людей и окружения;

эмоциональная отрешенность (ни горя, ни радости);

сниженное чувства страха и недооценка опасности в критических ситуациях;

акинетический мутизм (каменная маска на лице) и другие признаки.

В том же году россияне обратили внимание, что Путин часто хромал и держался за поясницу. Сам президент РФ рассказывал, что как-то упал с лошади пару лет назад, однако представители масс-медиа утверждали, что причиной тому может быть рак позвоночника, которым Путин якобы болеет еще с 2003 года.

"Об этом знает очень узкий круг лиц, давших подписку о неразглашении информации. К 2012-му болезнь прогрессировала настолько, что Путину уже с трудом удавалось согнать с лица "маску смерти", – писал блогер Виктор Горбунов.

Саркома и рак поджелудочной железы

В 2014 году журналист New York Post Ричард Джонсон заявил, что причиной поспешного вторжения Путина в Украину может быть смертельная болезнь российского президента.

"По некоторым данным, Путину осталось жить около трех лет. Именно поэтому президент России спешит с вторжением в Украину. Он хочет оставить в наследство великую Россию, расширив границы страны, как Сталин", – написал Джонсон.

Пользователи соцсетей подхватили данную информацию и начали публиковать посты, в которых сообщали, что у Путина саркома позвоночника и рак поджелудочной железы. Однако в Кремле все слухи опровергли.

"Не дождутся, типун им на язык, все нормально", – заявил тогда спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Аутизм

В 2015 году издание USA TODAY сообщило, что получило в свое распоряжение секретное исследование Пентагона о здоровье Путина. В опубликованном материале говорилось, что американские ученые не выявили у российского лидера признаков онкозаболевания, но предположили синдром Аспергера – "аутическое расстройство, которое влияет на все его решения".

Впрочем, исследовали американцы Путина дистанционно – по видео. Ученые отметили, что для того, чтобы ставить точный диагноз, нужно провести полное исследование. Например, томографию мозга Путина.

Больная спина

По данным расследователей издания "Проект", в 2016-2017 годах Путину проводили несколько серьезных операций в области спины в Центральной клинической больнице (ЦКБ) на западе Москвы. И в 2019 году президенту РФ вновь потребовалась масштабная медицинская помощь. Тогда к высочайшему пациенту приехало рекордное количество медиков – сразу 13 человек, включая специалистов отделения нейрохирургии ЦКБ, специалиста по травмам позвоночника Елену Денисенко и хирургов-онкологов. По данным журналистов, с тех пор Путина всегда сопровождают, как минимум, 10 врачей, в том числе онкологи.

Синдром Ивана Грозного

Путину также приписывали наличие синдрома Ивана Грозного – депрессивно-бредовое состояние, представляющее угрозу окружающим.

Болезнь Паркинсона

В 2020 году британское издание The Sun диагностировало у Путина болезнь Паркинсона.

"Его руки постоянно двигаются, он якобы сжимает подлокотник стула от боли, его пальцы дергаются, когда он держит ручку и сжимает чашку, в которой вроде бы обезболивающее", – говорилось в статье.

О том, что президент РФ страдает болезнью Паркинсона, а также "многочисленными" другими заболеваниями, включая слабоумие, заявил изданию и бывший коллега Путина, перебежчик из КГБ в Великобританию, Борис Карпичков.

"Он или является, или, по крайней мере, ведет себя как сумасшедший и одержимый параноидальными идеями", – сказал Карпичков.

Борис Карпичков: "Путин страдает болезнью Паркинсона и слабоумием" / Фото: Bloomberg

Рак толстой кишки

В сентябре 2021 года советский разведчик, майор КГБ, однокурсник Путина Юрий Швец в эфире Апостроф TV заявил, что Путин болеет раком толстой кишки.

"Я думаю, что он себя поддерживает при помощи интенсивной терапии, лечения. По моим наблюдениям, он действительно болен, его лечат", – отметил Швец.

Юрий Швец: "Путин себя поддерживает при помощи интенсивной терапии". Фото: скриншот видео

Мозговое расстройство из-за деменции или стероидов для лечения рака

В марте 2022 года издание Daily Mail со ссылкой на данные разведки США сообщило, что Путин страдает мозговым расстройством, вызванным деменцией, болезнью Паркинсона или так называемой стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами. Высокопоставленные сотрудники разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты, именно этим объяснили решение российского президента начать войну в Украину.

"За последние пять лет в принятии решений Путина произошли заметные изменения. Окружающие все чаще замечают изменения в убедительности и ясности того, что он говорит, и в том, как он воспринимает окружающий мир", – говорится в статье.

Психическое расстройство или онкология

В апреле 2022 года эксперты снова обратили внимание на крайне нездоровый вид президента России. Во время беседы с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Путин сидел, вжавшись в стул, ссутулившись так, что на спине появился горб и при всем этом он дергал ногой. Президент РФ также мертвой хваткой вцепился рукой в край стола и не отпускал его на протяжении всего разговора.

Путин мертвой хваткой вцепился рукой в край стола и не отпускал его на протяжении всего разговора с Шойгу. Фото: скриншот видео

Психолог Ольга Иович рассказала "Сегодня", что у Путина серьезные проблемы со здоровьем, которые он пытается скрыть.

"Опухшее лицо выглядит явно нездоровым. Поза, в которой он сидит в кресле, показывает, что его тело обессилено. Путин вцепился рукой в стол и иногда двигает головой, пытаясь напрячь голову и руку, так как ему не хватает сил поддерживать в тонусе все мышцы корпуса тела, чтобы выглядеть увереннее", – говорит нам Иович.

Психолог также обратила внимание, что Путин бесконтрольно двигал ногой под столом.

"Это может свидетельствовать, что мышцы ног обессилены, им не хватает энергии, которую Путин направил на голову и руку. Путину явно некомфортно находится за столом, как бы он ни пытался демонстрировать уверенность", – говорит она.

Ольга Иович: "У Путина серьезные проблемы со здоровьем, которые он пытается скрыть" / Фото: Facebook

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что у Путина несколько тяжелых болезней, одна из которых рак.

"Но надеяться на то, что Путин умрет завтра, не стоит. У него как минимум несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда", – сказал Буданов.

Практикующий хирург-онколог, врач высшей категории Национального института рака, кандидат медицинских наук Роман Фридель в комментарии изданию "НВ" рассказал, что все те признаки, которые были обнародованы в СМИ и касаются неврологической симптоматики Путина, указывают, что у него болезнь Паркинсона.

"На одном видео он сидит и одной рукой держит вторую, чтобы не было заметно тремора. На встрече с Лукашенко, перед рукопожатием у Путина неконтролируемо дергается правая рука. На встрече с Шойгу Путин правой рукой держался за стол. Это похоже на болезнь Паркинсона, хотя еще может быть и какая-то другая неврологическая симптоматика", – сказал медик.

Фридель также не исключает, что у президента РФ может быть онкология.

"Несколько лет назад Путин внезапно пропал из публичного пространства, а затем неожиданно появился в Санкт-Петербурге. Именно в этом городе находится крупнейший в России федеральный онкологический центр с современным оборудованием для проведения лучевой терапии", – рассказал врач.

Роман Фридель: "Это похоже на болезнь Паркинсона и на онкологию". Фото: Facebook

Смертельные диагнозы могут быть вбросом ФСБ

Какая именно болезнь изматывает Путина, и есть ли она вообще – этого никто не знает. Многочисленные "диагнозы" смертельных заболеваний, дававшие российскому лидеру от силы пару лет не сбылись – к сожалению Путин жив по сей день. Не исключено, что вся эта медкампания является вбросом российских спецслужб с целью ввести в заблуждение недругов президента РФ.

В частности, такую версию выдвинул российский социолог Игорь Эйдман, проживающий в Европе. По его мнению, подобная информация призвана внушить противникам России, прежде всего, англичанам и американцам, что против Путина не имеет смысла проводить серьезные спецоперации, раз он и так скоро умрет или же потеряет власть.

"Путинский режим в России – самая большая глобальная угроза человечеству. Судя по высказываниям Байдена, Джонсона, Сороса и других лидеров западного мира, они это понимают. Думаю, сейчас готовятся серьезные действия в этом направлении, включающие не только поставки тяжелого вооружения Украине. Российские власти осознают эту угрозу и всячески пытаются вывести Путина из-под удара", – написал Эйдман в своем Facebook.

Игорь Эйдман: "Российские власти пытаются вывести Путина из-под удара". Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что недавний ролик с президентом России Владимиром Путиным, который навещает в госпитале раненых солдат, может быть постановкой. Один из участников видео ранее засветился в других роликах с российским диктатором.

Также мы информировали, что в начале марта в Кремле выпустили видео, на котором Владимир Путин встречается с женщинами-пилотами и бортпроводницами в Москве. Украинские эксперты обратили внимание на то, что видео было фейком, созданным с применением технологии хромакей (технология сочетания двух и более изображений или кадров в одной композиции, с помощью которой можно разместить людей или предметы на произвольном фоне, снятом в другом месте).