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Бомбардировщики и "сверхоружие": как Россия пытается захватить Арктику (фото, видео)

5 апреля, 19:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

Спутниковые снимки демонстрируют методичное строительство российских военных объектов

Россия в последние годы накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает там свое новейшее вооружение. Таким образом Москва старается закрепить контроль над этим регионом в целом и над недавно освободившимся от льда стратегическим судоходным путем из Азии в Европу.

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Об этом сообщает CNN.

Расширение российского присутствия в Арктике. Источник: CNN International

Телеканал обнародовал спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar, которые демонстрируют методичное строительство и укрепление российских военных объектов в Арктике.

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Как отмечает CNN, на снимках можно видеть подземные хранилища, вероятно, для ядерной беспилотной подлодки "Посейдон", которую в России называют "сверхоружием".

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Также сообщается, что в районе Крайнего Севера РФ у побережья Аляски базируются бомбардировщики, истребители МиГ-31БМ. Это стало первым случаем, когда на Крайнем Севере разместили новую российскую боевую авиацию.

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Ранее сообщалось, что США и Канада обновят оборонную систему в Арктике для сдерживания РФ и Китая.

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Россия арктика вооружения
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