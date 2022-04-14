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Ботокс или стероиды? Что думают о болезни Путина специалисты

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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14 апреля, 16:07
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Российские расследователи выясняли, чем болен российский диктатор
Состояние здоровья Путина вызывает вопросы
Состояние здоровья Путина вызывает вопросы / Фото: Коллаж: Сегодня

Болен ли Путин? Российские журналисты-расследователи допускают, что у президента РФ онкозаболевание. Об этом сообщается в эфире телемарафона "Єдині новини", который транслирует канал "Украина 24".

Приближенные к кремлевскому истеблишменту политологи заявляют, что Путин принимает стероиды и гормоны. А разведка США и CNN выясняли, насколько психическое состояние Путина влияет на его решения. Информация о состоянии здоровья российского тирана сурово охраняется.

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Девять врачей

В расследовании российского медиа "Проект" говорится, что, как и умирающий Брежнев, и больной Ельцин, Путин постоянно проводит время с огромным количеством медиков. Это в пропагандистских новостях он и лыжник, и хоккеист, и ездит верхом, и занимается дзюдо. За кадром остается группа медиков, которые в последние годы практически в одинаковом составе сопровождают Путина.

"У нас здоровый президент живет в окружении девяти, в среднем, врачей. Постоянно, в каждой поездке, его сопровождают аж девять врачей. Это узкие специалисты, зачем они ему нужны? Зачем ему нужно несколько ЛОРов? Зачем ему нужен хирург именно онколог?" — говорит журналист-расследователь "Проекта" Михаил Рубин.

Версия о раке

Речь идет о постоянном спутнике Путина Евгении Селиванове. Тема его диссертации — "Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста". По данным "Проекта", только в Сочи он посетил Путина 35 раз. После этой информции все так называемые российские либеральные эксперты начали искать подтверждения, что Путин и правда болен онкологией. Наиболее распространенная версия — рак щитовидной железы.

"Заподозрить его можно только по симптомам, которые не всегда говорят именно о раке. Осиплость голоса, покашливание", — рассказал врач-анестезиолог Миахаил Фредерман.

Во время речей Путин и правда часто прокашливается. Этот факт не является подтверждением версии об онкозаболевании, но многим дает надежду. Рак щитовидки лечится стероидами, и возможным применением таких препаратов объясняют внешний вид диктатора. То, что раньше принимали за ботокс, может быть последствием длительного применения стероидов.

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"Лунообразность лица, рыхлость кожи, все, что касается походки, теперь более-менее становится понятно", — пояснил общественный деятель Леонид Невзлин.

Единственный вывод, который точно вытекает из расследования, — очевидная неадекватность Путина. Тиран часто прибегает к нетрадиционной медицине — в частности, ваннам с экстрактом рогов молодых оленей для якобы молодости и долголетия.

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