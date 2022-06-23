Боятся умереть в Украине? В Белгородской области четверо военных сбежали из воинской части

Сейчас их разыскивает российская полиция

Дезертирами стали один сержант и трое рядовых солдат/Фото: коллаж: "Сегодня"

Четверо российских контрактников в Белгородской области России сбежали из воинской части. Сейчас их разыскивает полиция.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Дезертирами стали один сержант и три рядовых солдата. Им – от 25 до 37 лет.

"В настоящее время ориентировка на дезертиров разослана во все отделы полиции пограничного с Украиной региона", — говорится в сообщении.

Причина такого поступка военных РФ неизвестна. Однако это может быть связано с тем, что они не хотят быть переброшенными в Украину и умереть.

О чем говорят оккупанты?

Ранее сообщалось, что российские оккупанты жалуются на обстрел со стороны ВСУ и неисправную технику. В перехваченном разговоре двое россиян обсуждают ситуацию на передовой. Один из них рассказывает, что ночью попал под сильные обстрелы ВСУ. Жалуется на нехватку людей.

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Оккупанты сетуют, что три человека вынуждены дежурить весь день. Собеседник говорит, что вблизи них стоит танковое подразделение, которое также попало под обстрел.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в сеть попало видео с паникующими оккупантами. Также мы писали, что оккупант жалуется на угрозы командира.