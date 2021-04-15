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"Бойцы ВСУ будут позлее чеченцев": Невзоров предрек страшное поражение РФ в Украине

15 апреля, 03:53

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Российский публицист считает, что в РФ не ожидают сверхъяростного сопротивления Украины и неумения армии России воевать

Есть два варианта развития возможной войны в Украине и оба они смертельные для РФ, ведь для Украины любой исход является победой.

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Об этом российский публицист Александр Невзоров рассказал в своем видеоблоге.

"В одном случае огромный, злобный, кровавый монстр – Россия – затоптал маленькую, гордую, беззащитную соседку. Во втором случае маленькая, гордая, беззащитная соседка растоптала огромного кровавого монстра. Для России одинаково трагичны оба варианта", – сказал он.

По его словам, все начнется с того, что российские дивизии накроет их же авиация, которая в Чечне уже "научилась" бомбить свои части.

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"Вот этот опыт пропить, я думаю, еще не успели. И авиация сможет применить весь наработанный опыт на практике", – сказал Невзоров.

Как сказал публицист, в РФ не ожидают "сверхъяростного сопротивления Украины и полного неумения армии России воевать", а украинские военные будут "даже позлее чеченцев".

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Напомним, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на границах Украины стоят 80 тысяч российских солдат.

Также сообщалось, что руководство Украины не планирует военного наступления на боевиков на Донбассе, но готово к вражеским провокациям в отношении своих бойцов.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия Донбасс военные украинские военные
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