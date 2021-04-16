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Бойкот России? Еще одна страна вызвала посла РФ из-за агрессии против Украины

16 апреля, 04:33

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Великобритания обеспокоена злонамеренным поведением российского государства и просит прекратить провокации

Следом за Польшей солидарность с США, в связи с введением санкций против РФ, выразило и МИД Великобритании, вызвав российского посла Андрея Келина из-за активизации агрессии РФ в отношении Украины.

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Также в Британии обеспокоены кибератакой на компьютерные сети американской компании SolarWinds, говорится на сайте правительства.

"Правительство Великобритании глубоко обеспокоено злонамеренным поведением российского государства", – говорится в сообщении.

Как заявили в британском правительстве, действия РФ на границе с Украиной являются опасными и дестабилизирующими.

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"России необходимо прекратить провокации и снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами", – отметили в правительстве.

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Напомним, 15 апреля США официально ввели новые санкции против России, соответствующее распоряжение подписал президент Джо Байден. Этом было сделано для того, чтобы наказать Россию за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов штатов. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".

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