Британия подвесила на крючок патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции против главы Русской православной церкви, московского патриарха Кирилла (в миру Владимир Гундяев) за поддержку полномасштабной войны РФ против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
"Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, подвергнут санкциям за поддержку и одобрение путинской войны", – говорится в сообщении.
Также в санкционный список Соединенного Королевства вошли:
- Уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова — за способствование принудительному вывозу 2 тысяч детей из Луганской, Донецкой областей, а также за решения, направленные на их насильное усыновление в России;
- Депутат Московской городской думы Сергей Савостьянов — за публичную поддержку путинской войны в Украине;
- Президент и член совета директоров группы компаний "Волга-Днепр" Алексей Исайкин — холдинг сотрудничает с правительством РФ над созданием воздушных мостов для перевозки критически важных грузов;
- Четыре полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады — бойцы подразделения убивали, насиловали и пытали мирных жителей в Буче Киевской области;
- "Комитет спасения за мир и порядок" — оккупационный орган, сотрудничающий с российскими войсками для поддержания контроля над Херсонской областью. Глава "комитета" — Кирилл Стремоусов;
- Военная хунта в Мьянме — Россия продает боевикам авиацию, санкции помогут отрезать государству-агрессора один из источников дохода.
Ранее мы сообщали, что западные союзники рассматривают вопрос о том, разрешить ли российским олигархам откупиться от санкций и использовать свои деньги для восстановления Украины. Российские олигархи начали прятать свои яхты, самолеты и другое имущество за границей. Боятся потерять свои активы даже те, на кого санкции не налагались.
Также напомним, олигархи России несут большие убытки от западных санкций, введенных в ответ на вторжение российской армии на территорию Украины. Они проводят тайные встречи, чтобы остановить Путина.