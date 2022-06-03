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Британия собрала спецотряд K-Cell для охоты на деньги русских олигархов

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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3 июня, 17:48
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Миссия подразделения – усложнять жизнь сверхбогатым бизнесменам, приближенным к Кремлю
Подразделение "Клетка для Клептократии" создано для разоблачения незаконных финансовых схем российских олигархов. Фото: коллаж "Сегодня"
Подразделение "Клетка для Клептократии" создано для разоблачения незаконных финансовых схем российских олигархов. Фото: коллаж "Сегодня"

В Великобритании появилось спецподразделение, занимающееся поиском и разоблачением незаконных финансовых схем российских олигархов. Сайт "Сегодня" выяснил, как работает новое спецподразделение, кто попадает в зону его внимания и какая судьба ожидает бизнесменов из РФ.

Прачечная для грязных русских денег

До недавнего времени российские олигархи считали Великобританию самой безопасной страной для хранения своих активов. Великобритания – это "прачечная для грязных русских денег", а Лондон – "Москва-на-Темзе" – так местная пресса часто писала о недвижимости российских бизнесменов и связанных с ними коррупционных расследованиях.

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По разным подсчетам, стоимость недвижимости в Великобритании, которая принадлежит русским, составляет от полутора до четырех миллиардов фунтов стерлингов. Например, по данным СМИ, олигарху Роману Абрамовичу принадлежат объекты недвижимости в Великобритании на более, чем 270 миллионов долларов. "Жемчужиной его британской империи" издание The Times называет особняк с 15 спальнями на улице Кенсингтон-Пэлас-Гарденс в Лондоне. Еще один из самых дорогих особняков в Лондоне и исторический особняк в графстве Суррей принадлежит Алишеру Усманову. Недвижимость в стране также есть у российских миллиардеров Михаила Фридмана, Олега Дерипаски и других.

Роману Абрамовичу принадлежит недвижимость в Великобритании на более, чем 270 миллионов долларов. Фото: infosmi.net
Роману Абрамовичу принадлежит недвижимость в Великобритании на более, чем 270 миллионов долларов. Фото: infosmi.net

После введения санкций все они оказались под колпаком у британских правоохранителей. Более 1000 россиян узнали, что их активы оказались замороженными.

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Клетка для Клептократии

Отметим, что Великобритания не может конфисковать финансы российских бизнесменов, против которых введены санкции, но может блокировать попытки их вывода или использования для оплаты каких-либо услуг. А также – штрафовать за подобные попытки обхода санкций. Как сообщает BBC, для поиска и разоблачения незаконных финансовых схем под эгидой британской полиции и Национального Криминального Агентства (NCA) было создано специальное агентство "Клетка для Клептократии" (K-Cell). Фактически, миссия подразделения – усложнять жизнь подсанкционным олигархам, сверхбогатым бизнесменам, приближенным к Кремлю.

Сотрудники спецподразделения незамедлительно начали проводить рейды в дома российских миллионеров. Агенты ищут доказательства незаконного вывода оказавшихся под санкциями капиталов.

Про cамо подразделение известно немного. Такая информация, как: количество агентов, их методы работы, источники получаемых ими сведений – засекречена. Но кое-что о "Клетке для Клептократии" все же известно.

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Государство не имеет права изымать деньги с банковских счетов, но если агенты K-Cell обнаруживают их передачу или какое-либо использование – имущество может быть арестовано. При этом арестовать могут не только имущество олигархов, но и всех лиц, причастных к реализации их финансов. Так например, уже были получены ордера на замораживание банковских счетов британского бизнесмена Грэма Бонэм-Картера на основании подозрения, что средства были получены из активов Олега Дерипаски.

Миссия K-Cell – усложнять жизнь подсанкционным олигархам. Фото: National Crime Agency
Миссия K-Cell – усложнять жизнь подсанкционным олигархам. Фото: National Crime Agency

В числе помощников олигархов могут быть частные банкиры, специализированные консьержи, бухгалтеры, юристы и охранники. Все они теперь также находятся под прицелом K-Cell.

NCA также взаимодействует с агентами по недвижимости и следит за тем, как деньги могут перемещаться через границы, в том числе с помощью криптовалюты.

"Мы расследуем пособников, которые поддерживают сделки коррумпированных элит, и нацеливаемся на менее традиционные способы, используемые для сокрытия перемещения значительных богатств, такие как продажа дорогостоящих активов через аукционные дома", – рассказал директор отдела разведки NCA Стив Смарт.

В результате рейдов K-Cell богатые россияне начали массово отказываются от инвестиций в британские активы. В свою очередь жители страны также не желают сотрудничать с олигархами из РФ из-за репутационного ущерба и возможных крупных штрафов.

Из-за рейдов K-Cell богатые россияне начали массово отказываются от инвестиций в британские активы. Фото: PA Images
Из-за рейдов K-Cell богатые россияне начали массово отказываются от инвестиций в британские активы. Фото: PA Images

У российских олигархов были десятилетия, чтобы скрыть темное происхождение своих денег и внедриться в британскую жизнь, пользуясь преимуществами слабого регулирования. Вторжение Путина в Украину свело на нет их спокойное, безбедное существование и привело к финансовым затруднениям. Например, Абрамович был вынужден продать "Челси" из-за санкций, а Фридман жаловался на отсутствие возможности оплатить домработницу и поужинать в ресторане.

Михаил Фридман не может оплатить домработницу и поужинать в ресторане. Фото: woman.ru
Михаил Фридман не может оплатить домработницу и поужинать в ресторане. Фото: woman.ru

Почему Британия взялась за российских олигархов

Еще в 2018 году вышел доклад Комитета по иностранным делам британского парламента о капиталах российских олигархов в Великобритании – под названием "Золото Москвы". Согласно документу, британские власти не стремились всерьез противодействовать агрессивной политике президента РФ Владимира Путина и игнорировали роль Лондона в "сокрытии средств, полученных в результате коррупционных действий лиц, близких к Кремлю".

Местные СМИ часто указывали на существование в Лондоне "прачечной" по отмыванию денег – системы, с помощью которой российские олигархи через местных маклеров могли приобретать дорогую недвижимость, используя средства сомнительного происхождения. Однако благодаря миллиардам долларов, вложенных в Великобритании, интересы российских олигархов и влиятельных представителей британского финансового мира тесно переплелись. Российские олигархи в Лондоне обеспечивали работой огромное количество адвокатов, PR-консультантов, обслуживающего персонала, тратили деньги в британских ресторанах, оплачивали учебу детей в британских школах. Они стали важной частью сверхбогатой прослойки Лондона, и правительство закрывало глаза на сомнительное происхождение денег русских бизнесменов

С начала конфликта России с Украиной ситуация резко изменилась. В январе текущего года, в связи с обострением кризиса вокруг Украины, глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что в случае вторжения в Украину, Кремль заплатит высокую цену, а обосновавшимся в Великобритании российским олигархам "негде будет спрятаться". Путин не прислушался и развязал войну, подставив под финансовый удар российских миллиардеров.

Лиз Трасс: "Кремль заплатит высокую цену, российским олигархам негде будет спрятаться". Фото: Reuters
Лиз Трасс: "Кремль заплатит высокую цену, российским олигархам негде будет спрятаться". Фото: Reuters

Политолог Вадим Карасев отмечает, что российские олигархи с их деньгами уже не представляют для Великобритании ту ценность, которая была ранее.

"Еще при правлении Маргарет Тетчер (премьер-министр Великобритании в 1979-1990 годах) развивалась идея, что Лондон должен стать финансовым центром Европы и мира. С тех пор финансовые вливания в страну поощрялись, из России деньги выкачивались в огромных количествах. Чиновники и бизнесмены РФ грабили страну и переводили деньги в офшоры, в том числе британские. Но сегодня политическая и экономическая ситуация изменилась", – говорит "Сегодня" эксперт.

По словам Карасева, Россия перестала быть партнером Европы и стала врагом.

"Пришлось принимать меры, чтобы перекрыть кислород олигархом и вызвать их давление на Путина", – говорит он.

Кроме того, изменились и геополитические и геоэкономические приоритеты Великобритании.

"Лондон меняет свое позиционирование в мире, да и сам мир меняется. Ранее глобализация была господством финансов. Нынешнее эпоха – это конкуренция военных потенциалов. Простая перекачка денег из страны в страну сегодня никому не интересна. Все страны и Британия, в том числе, усиливают развитие военно-промышленного комплекса, увеличивают оборонные бюджеты. Россия также развивает свой ВПК, поэтому удар по российским олигархам и российским деньгам выгоден Британии", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Россия перестала быть партнером Британии и стала врагом". Фото: Facebook
Вадим Карасев: "Россия перестала быть партнером Британии и стала врагом". Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по всему миру продолжают конфисковывать яхты россиян, попавших под санкции, и рассказывал, как олигархи пытаются избежать этой участи.

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