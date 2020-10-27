Броня крепка и запах тоже сильный: в России танкистам начали выдавать лук и чеснок

В России 1-ю танковую армию Западного военного округа перевели на зимнее меню – в него добавили сало, лук и чеснок.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу округа сообщает Interfax.ru.

В зимнее меню включили сало (шпик), консервированные овощи, рыбные и другие блюда, обеспечивающие сохранение калорийности в условиях низких температур. Плавленый сыр и молоко заменили сыры твердых сортов. А для профилактики простудных заболеваний добавлены лук и чеснок.

В зимний период для обеспечения занятий подразделений на полигонах организовано дополнительное питание с выдачей горячего чая, хлеба, сала, а также лука и чеснока.

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Напомним, Россия бьет рекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса, поэтому для сдерживания COVID-19 в стране введен всеобщий масочный режим.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения высказалась по поводу чеснока, который многие считают хорошим профилактическим средством против коронавируса: это полезный для здоровья продукт, но нет никаких подтверждений эффективности применения чеснока как средства профилактики.

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