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"Будем бдительны" – НАТО будет внимательно следить за учениями России и Беларуси "Запад-2021"

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
3 сентября, 17:28
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Генсек НАТО призвал РФ выполнить свои обязательства в соответствии с Венским документом
Йенс Столтенберг: Россия должна вести себя предсказуемо. Фото: коллаж "Сегодня"
Йенс Столтенберг: Россия должна вести себя предсказуемо. Фото: коллаж "Сегодня"

Североатлантический альянс будет пристально следить за совместными учениями России и Беларуси "Запад-2021", которые начнутся 10 сентября. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters в пятницу, 3 сентября.

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По его словам, во время учений Россия должна вести себя предсказуемым и прозрачным способом.

"Мы видели ранее, что количество войск, участвующих в учении, значительно превышает объявленную", – сказал Столтенберг.

Он также привел пример, что к учениям "Запад" в 2017 году РФ привлекла до 70 тысяч военных, объявив при этом об участии 12 700 человек.

Генсек НАТО призвал РФ выполнить свои обязательства в соответствии с Венским документом – международным соглашением, регулирующим военные учения в Европе.

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"Реальность такая, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учения для обязательных проверок. Поэтому мы будем бдительны", – подчеркнул Столтенберг.

  • Ранее, анонсируя учения "Запад-2021", президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что мероприятие должно повысить боеготовность союзной страны к якобы угрозе со стороны НАТО.
  • Напомним, в 2017 году Беларусь и Россия уже проводили учения "Запад". По оценкам украинского руководства, в учениях приняли участие 120 тысяч военнослужащих, более 10 тысяч единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса. РФ намного превысила заявленную изначально численность войск. Что говорили украинские наблюдатели об учениях Запад-2017.
  • Также мы узнавали, откуда может напасть Россия на Украину во время совместных с Беларусью учений.

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