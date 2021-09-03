"Будем бдительны" – НАТО будет внимательно следить за учениями России и Беларуси "Запад-2021"

Североатлантический альянс будет пристально следить за совместными учениями России и Беларуси "Запад-2021", которые начнутся 10 сентября. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters в пятницу, 3 сентября.
По его словам, во время учений Россия должна вести себя предсказуемым и прозрачным способом.
"Мы видели ранее, что количество войск, участвующих в учении, значительно превышает объявленную", – сказал Столтенберг.
Он также привел пример, что к учениям "Запад" в 2017 году РФ привлекла до 70 тысяч военных, объявив при этом об участии 12 700 человек.
Генсек НАТО призвал РФ выполнить свои обязательства в соответствии с Венским документом – международным соглашением, регулирующим военные учения в Европе.
"Реальность такая, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учения для обязательных проверок. Поэтому мы будем бдительны", – подчеркнул Столтенберг.
- Ранее, анонсируя учения "Запад-2021", президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что мероприятие должно повысить боеготовность союзной страны к якобы угрозе со стороны НАТО.
- Напомним, в 2017 году Беларусь и Россия уже проводили учения "Запад". По оценкам украинского руководства, в учениях приняли участие 120 тысяч военнослужащих, более 10 тысяч единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса. РФ намного превысила заявленную изначально численность войск. Что говорили украинские наблюдатели об учениях Запад-2017.
- Также мы узнавали, откуда может напасть Россия на Украину во время совместных с Беларусью учений.