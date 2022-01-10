Мир
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Будет ли нападение на Украину? Россия дала четкий ответ США

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 января, 19:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россия заверила американских партнеров в том, что все мероприятия по подготовке войск осуществляются исключительно в пределах территории РФ
Сергей Рябков заверил, что вторжение в Украину не планируется
Сергей Рябков заверил, что вторжение в Украину не планируется / Фото: Коллаж: Сегодня

В Женеве завершились консультации по гарантиям безопасности в Европе. В переговорах принимал участие заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков отметил, что во время переговоров Женеве Соединенные Штаты затронули тему наращивания российских войск на границе с Украиной.

Реклама

"В ходе переговоров были выдвинуты претензии насчет российских войск вдоль границы с Украиной, высказаны определенные угрозы, как минимум предупреждение в наш адрес. Мы объяснили коллегам, что никаких планов намерений напасть на Украину у нас нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляется в приделах нашей национальной территории", – заявил он.

По итогам встречи он рассказал, что "разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы".

По его словам, сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к их предложениям.

Он отметил, что без продвижения по вопросу нерасширения НАТО и отказа альянса от размещения ракет вблизи российских границ работа с США по другим аспектам будет под вопросом. По его словам, блок должен сделать шаг навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности.

Реклама

В свою очередь, глава американской делегации Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон никому не позволит закрыть дверь в НАТО для какой-либо страны.

"Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса", – сказала она.

Шерман отметила, что США не намерены принимать каких-либо решений по ситуации на Украине без предварительных консультаций с руководством страны.

По ее словам, США примут финансовые санкции в отношении ключевых российских институтов в случае вторжения РФ на Украину.

Реклама

В Госдепартаменте США добавили, что Вашингтон предложил Москве провести дальнейшие двусторонние консультации в скором времени.

Угроза вторжения в Украину

  • 10 января Чехия, Литва, Канада и Германия заявили о том, что намерены усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. Военная помощь будет в себя включать, как оружие, так и военное сотрудничество и более широкие реформы. Украине помогут оборудованием, инструкторами, реабилитацией.
  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
  • Россия может использовать "любимый" метод для нападения на Украину. Сейчас возле границы сосредоточено около 100 тысяч военных РФ, а атака может произойти во второй половине января.
  • Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сравнил наращивание Россией военных сил вблизи нашей границы с событиями начала 2014 года, которые закончились вторжением на Донбасс и оккупацией Крыма.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию воздержаться от планов по возможному нападению на Украину, а также предотвратить обострение ситуации на границе, где замечено большое скопление войск.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
#человек_сего_дня
10 января. Чарльз Пирсон. 159 лет назад (1863) начала работу первая линия лондонской подземки Metropolitan Railway, насчитывающая всего 7 станций. Так появилось первое в мире метро…
На встречу с героем!
Украина - на 110 месте в этом рейтинге
ТОП-10 стран по уровню счастья
1
Финляндия Финляндия
7.842
2
Дания Дания
7.620
3
Швейцария Швейцария
7.571
4
Исландия Исландия
7.554
5
Нидер­ланды Нидер­ланды
7.464
6
Норвегия Норвегия
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеция Швеция
7.363
9
Новая Зелан­дия Новая Зелан­дия
7.277
10
Австрия Австрия
7.268
Подробнее
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.5

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

31.11

Эко-рейтинг
ТОП-10 мировых лидеров по выбросам углерода на душу населения
1
ОАЭ ОАЭ
19,5
2
Канада Канада
15,2
3
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
14,5
4
США США
14,4
5
Австралия Австралия
13,6
6
Россия Россия
11,4
7
Южная Корея Южная Корея
11,3
8
Казахстан Казахстан
11,2
9
Тайвань Тайвань
10,8
10
Япония Япония
8,4
11
Средний в мире Средний в мире
4,4
Смотреть весь рейтинг
Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

1/2
Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Больше о самом богатом
Рассветы
Восход солнца в самых красивых городах мира
Иерусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львов
Токио
Лондон
Москва
Каир
Рио-де-Жанейро
Дели
Киев
1/2
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять