Будет торговать под плинтусом. ЕС принял четвертый пакет санкций против РФ

Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России, которая вероломно вторглась на территорию Украины 24 февраля и начала войну без правил.
О введении санкций сообщается на странице в твиттере председательства Франции в Совете Европы.
Что известно
В сообщении указано, что санкции направлены против физических и юридических лиц, причастных к войне с Украиной, также они затрагивают несколько секторов российской экономики.
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Как передает агентство Reuters, подробности санкций не разглашаются, но французское председательство заявило, что будет аннулирован торговый статус России в режиме наибольшего благоприятствования.
Полный пакет мер против агрессора будет понятен после публикации в Официальном журнале Европейского Союза, когда санкции и вступят в силу.
Послы ЕС также одобрили заявление в ВТО по поводу российской агрессии против Украины, в котором говорится об отмене преимуществ, которыми Россия пользуется как член этой организации,
а также о прекращении рассмотрения заявки Беларуси на присоединение к ВТО.
Согласно дипломатическим источникам Reuters, санкции должны были включать запрет на импорт российской стали и железа, запрет на экспорт предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 50 000 евро (55 000 долларов США), и запрет на инвестиции в нефтяные компании и энергетический сектор.
Санкционная удавка
- Россия обложена санкциями уже со всех стороны, а ведущие мировые компании дружно стали покидать этот нестабильный рынок.
- Среди первых Соединенные Штаты Америки ввели ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.
- 13 марта правительство Австралии утвердило свой список россиян, против которых это государство вводит санкции за агрессию России против Украины.
- Нынешние санкции против российских олигархов и чиновников позволяют арестовывать их имущество. Так, в рамках международных санкций были арестованы два роскошных актива владельца АО "Днепрогаз", исполнительного директора ТНК-ВР Виктора Вексельберга – самолет Airbus A319-115 и яхта Tango. Каждый из этих активов оценивается примерно в 90 миллионов долларов.
- Тем временем рубль продолжает демонстрировать крутое пике. 14 марта 2022 года курс американской валюты в банках России уже достиг около 250-300 рублей (на начало войны было 76-78 рублей).
- Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co полагают, что российская экономика буквально повисла на грани дефолта.