Россия продолжает загнивать на виду у всего цивилизованного мира

Журавлев продолжает позориться/Фото: коллаж: "Сегодня"

В РФ все по старинке — пропаганда, злость и некультурные высказывания на российском телевидении. В этот раз "отличился" один из самых одиозных депутатов Госдумы Алексей Журавлев.

Российский лидер выступил в пропагандистской программе "60 минут".

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Один из самых одиозных депутатов Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на непристойный жест, который американский военный атташе в РФ показал символу "Z" — средний палец.

"Я покажу, где этот палец должен быть! Военно-морской атташе будет здесь позировать с пальцем в ж*пе", — сказал Журавлев.

У Соловьева снова паническая атака

Российский пропагандист Владимир Соловьев снова нервничает. В этот раз причиной его панической атаки стал Крымский мост. Вероятно, он нервничает из-за "хлопков", которые в последнее время слышны на территории России. Пропагандист переживает за судьбу моста в Крыму. Об этом он сказал в эфире своего ток-шоу.

Соловьев никак не может успокоиться и говорит, что "Крымский мост – это Россия". Также он цитирует президента Украины Владимира Зеленского:

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"Напомню что Крымский мост – Россия... Вот что говорит Зеленский: "Я знаю, что люди в США волнуются, что нам нужна ракета, чтобы наносить по территории России удары. Мы не собираемся атаковать Россию. Мы не воюем на территории России, мы защищаем нашу (страну)". Кому верить? Учитывая удары по нашей территории уже. Кому нам верить? Очевидно, что Зеленский считает, что Донецк – это его. Считает, что Крым – это его", – жалуется пропагандист в эфире.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что у Скабеевой истерика из-за быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры в Украине. Также мы писали, что Соловьев обиделся на Германию из-за марок