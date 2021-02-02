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Будет жарко: штаб Навального призвал к протестам из-за суда над политиком

2 февраля, 19:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Активисты назвали приговор оппозиционеру "личной местью Путина"

После приговора, который московский суд вынес российскому оппозиционеру Алексею Навальному, его штаб призвал россиян к новым протестам.

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Об этом заявили в Telegram-канале "Штаб Навального в Москве".

Сторонники осужденного политика назвали незаконным решение судьи, которая отменила условный срок и заменила его на реальный. В связи с этим Навального отправят в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев.

"Это личная месть Владимира Путина. За расследования о коррупции Путина и его окружения. За то, что выжил после отправления. За то, что расследовал собственное отравление и разоблачил убийц из ФСБ. За то, что не испугался и вернулся в Россию", – заявили в "Штабе Навального".

Читайте также: Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии

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Активисты назвали президента России "трусливой сволочью", который "тянет страну в прошлое и душит свободу в России".Напомним, что сегодня Симоновский суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы. После вычета домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, ему придется отбыть больше 2,5 лет наказания.

Адвокаты Навального уже выразили намерение подать апелляцию. До тех пор Навальный останется под стражей.

Видео: Сегодня

Больше о деле, по которому судили Алексея Навального и его брата Олега, читайте в материале на нашем сайте.

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Россия протесты приговор оппозиционер Алексей Навальный

Источник: Сегодня

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