Будут ли переговоры Путина с Байденом с глазу на глаз? В Кремле ответили

Дмитрий Песков. Скриншот

На встрече в Женеве президенты США и России, Джо Байден и Владимир Путин, могут переговорить и с глазу на глаз, без делегаций, если сами так захотят – в этом вопросе у них никаких ограничений.

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Об этом сказал в эфире одного из российских телеканалов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не боится ли Байден оставаться один на один с Путиным.

По его словам, общение начнут оба президента, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, а дальше уже как пойдет.

"Главы государств – они и есть главы государств. Если они посчитают необходимым говорить с глазу на глаз, они будут говорить с глазу на глаз, и время также для президентов никто не фиксирует. Это будет абсолютно их выбор. И главный вопрос целесообразности. Повестка дня настолько обширная, что ее уплотнить в 4-5 часов переговоров чрезвычайно тяжело", – сказал Песков.

Как мы уже писали, Женева готовится к встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Пока власть усиливает безопасность на улицах и вокруг виллы La Grange, где пройдет саммит, швейцарцы рисуют граффити, украшают магазины и составляют цветочные композиции. Говорят, последний раз так тщательно к приезду высокопоставленных гостей город готовился 36 лет назад, когда там встречались американский президент Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев.

Отметим, что Владимир Путин и Джо Байден впервые встретятся лично с момента вступления Байдена в должность президента США. Поездка Путина в Женеву станет первым его зарубежным визитом с января 2020 года. Мы разбирались, чего ждать от встречи Байдена и Путина.

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