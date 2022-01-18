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"Будут последствия": Германия предупредила РФ насчет Украины

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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18 января, 18:40
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Министр отметила, что Германия готова к диалогу
Глава МИД России Сергей Лавров (слева) и глава МИД ФРГ Анналена Бербок (справа).
Глава МИД России Сергей Лавров (слева) и глава МИД ФРГ Анналена Бербок (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Берлин и Москва, как и раньше, имеют разные точки зрения на то, что касается фактов выполнения Минских соглашений.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Москве, сообщает Укринформ.

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По ее словам, важно продолжать переговоры, а также вернуться к столу переговоров в "нормандском формате".

"Трудно не понимать как угрозу"

Также министр отметила, что важно "наполнить жизнью" нормандский процесс и продвинуться в выполнении Минских соглашений. По ее мнению, это был бы большой шаг к большей безопасности для Европы.

При этом Бербок упомянула о скоплении "без понятных оснований" более 100 тысяч российских военных и техники вдоль украинской границы, сказав, что это "трудно не понимать как угрозу". По ее словам, в Германии вынуждены будут вместе с союзниками и партнерами – ЕС, НАТО и G7 – реагировать на ситуацию.

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Источник фото – Укринформ

"Северный поток – 2"

По словам главы МИД ФРГ, если энергоносители (в том числе газ. – Ред.) будут использованы в качестве оружия со стороны России, "это повлечет за собой соответствующие последствия с учетом проекта "Северный поток – 2".

Также она отметила, что Россия потребовала от Запада гарантий безопасности.

"Мы готовы к серьезному диалогу и обсуждению шагов, которые принесут больше безопасности всем на континенте", – заявила она.

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Что ответили в России

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры с Анналеной Бербок "весьма полезными".

"В целом дискуссия была весьма полезной. Она коснулась всех тех вопросов, которые пока являются предметом расхождения в наших позициях", – сказал Лавров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок вопрос поставок оружия в Украину. По его словам, диалог по этому вопросу продолжится.

"Мы обсудили вопросы поставки вооружений в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек, чтобы усилия в "нормандском формате" дали результаты", – сказал Кулеба.

Германия не хочет помочь Украине вооружением

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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