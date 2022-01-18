"Будут последствия": Германия предупредила РФ насчет Украины

Берлин и Москва, как и раньше, имеют разные точки зрения на то, что касается фактов выполнения Минских соглашений.
Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Москве, сообщает Укринформ.
По ее словам, важно продолжать переговоры, а также вернуться к столу переговоров в "нормандском формате".
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"Трудно не понимать как угрозу"
Также министр отметила, что важно "наполнить жизнью" нормандский процесс и продвинуться в выполнении Минских соглашений. По ее мнению, это был бы большой шаг к большей безопасности для Европы.
При этом Бербок упомянула о скоплении "без понятных оснований" более 100 тысяч российских военных и техники вдоль украинской границы, сказав, что это "трудно не понимать как угрозу". По ее словам, в Германии вынуждены будут вместе с союзниками и партнерами – ЕС, НАТО и G7 – реагировать на ситуацию.
"Северный поток – 2"
По словам главы МИД ФРГ, если энергоносители (в том числе газ. – Ред.) будут использованы в качестве оружия со стороны России, "это повлечет за собой соответствующие последствия с учетом проекта "Северный поток – 2".
Также она отметила, что Россия потребовала от Запада гарантий безопасности.
"Мы готовы к серьезному диалогу и обсуждению шагов, которые принесут больше безопасности всем на континенте", – заявила она.
Что ответили в России
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров назвал переговоры с Анналеной Бербок "весьма полезными".
"В целом дискуссия была весьма полезной. Она коснулась всех тех вопросов, которые пока являются предметом расхождения в наших позициях", – сказал Лавров.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок вопрос поставок оружия в Украину. По его словам, диалог по этому вопросу продолжится.
"Мы обсудили вопросы поставки вооружений в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек, чтобы усилия в "нормандском формате" дали результаты", – сказал Кулеба.
Германия не хочет помочь Украине вооружением
- Пока Россия на границах с Украиной собирает огромную армию с большим количеством техники и угрожает напасть, Германия отказывается оказать военную помощь и только пугает Москву страшными санкциями.
- Недавно министр обороны Алексей Резников сообщил, что Германия заблокировала поставки оружия в Украину. Наша страна хотела приобрести через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам антидроновые ружья и противоснайперские системы.
- На действия Берлина отреагировал и президент Владимир Зеленский. Он намекнул, что некоторые страны Евросоюза все еще боятся Россию и чтобы не ссориться с ней – не помогают Украине.