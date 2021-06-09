Быкова могла отравить ФСБ – тем же веществом, что и Навального

Супруга Быкова вспоминает, что в мае 2018 года неоднократно видела мужчину напротив их дома, который смотрел в бинокль

Дмитрий Быков и Алексей Навальный. Коллаж: "Сегодня"

Писателя Дмитрия Быкова, которому стало плохо в аэропорту Новосибирска 17 апреля 2019 года, тогда могли отравить сотрудники ФСБ.

Реклама

Как говорится в совместном расследовании Вellingcat и The Insider, Быкова тайно сопровождали те же офицеры, которые подозреваются в покушении на российского оппозиционера Алексея Навального.

Что выяснили расследователи?

слежка за Быковым началась как минимум за год до его отравления;

в ней участвовали возможные сотрудники Института криминалистики ФСБ и Службы по защите конституционного строя;

симптомы, с которыми госпитализировали Быкова в Уфе, были похожие на отравление фосфорорганическими веществами;

веществом из этой группы (ядом "Новичок") был также отравлен и Навальный.

Супруга Быкова Екатерина Кевхишвили вспоминает, что в мае 2018 года она неоднократно видела мужчину напротив их дома, смотрящего прямо в сторону их квартиры в бинокль. Она рассказала, что несколько раз даже помахала ему. После того, как Быкова выписали, он заявил, что не будет обращаться в полицию в связи со своим отравлением.

Напомним, в августе 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Первые признаки отравления проявились во время перелета из Томска в Москву, поэтому самолету пришлось совершить экстренную посадку в Омске.

Реклама

В больнице его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а через несколько дней оппозиционера перевезли на лечение в клинику "Шарите" в Берлине.

Напомним, в Германии Алексей Навальный находился с 22 августа 2020 года до 17 января 2021 года. После этого он вернулся в Москву, где был арестован по обвинению в нарушении условий досрочного освобождения. Спустя неделю суд заменил ему условный срок реальным – 3,5 года колонии общего режима.

Как позже выяснилось, не менее четырех российских бизнесменов и политических деятелей, проживающих за рубежом, платили за лечение Навального. Чтобы восстановить его физическую форму, наняли тренера Бьорна Лебера. Как он рассказал, ему предложил работу один из помощников оппозиционера. Тогда им нужен был человек, который может говорить по-английски и хранить секреты.

Самые важные новости смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":