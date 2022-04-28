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Бывший друг Путина рассказал о проблемах со здоровьем президента РФ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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28 апреля, 18:12
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Банкир Сергей Пугачев объяснил, какую травму получил российский президент
Сергей Пугачев рассказал о проблемах со здоровьем Владимира Путина
Сергей Пугачев рассказал о проблемах со здоровьем Владимира Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин долгие годы имел проблемы со здоровьем после того, как упал с лошади и травмировал позвоночник.

Об этом рассказал российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев изданию "Гордон".

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"Здоровье у него... Ну, кроме того, как я помню, он при мне упал с коня и повредил позвоночник, особенно больше ничего не помню такого. Ходил он после этого плохо, месяца два лежал, корсет носил", – сказал экс-соратник Путина.

По словам Пугачева, после падения спина беспокоила Путина "долгие годы".

Бизнесмен не знает, есть ли у президента РФ другие проблемы со здоровьем.

"Ничем остальным он со мной не делился... Про какие-либо онкологические заболевания он мне не рассказывал. В бане я с ним парился, ничего такого не видел", – сказал Пугачев.

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Бизнесмен не уточнил, когда именно Путин получил травму позвоночника. По данным российского издания "Проект", это произошло в начале 2000-х, когда президент РФ был увлечен конным спортом. Вероятно, из-за этой травмы Путин позже начал хромать, а в 2016 году перенес либо операцию, либо "очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины", сообщило издание.

Как выяснил "Проект", в пул врачей, которые сопровождают Путина, иногда входит нейрохирург – специалист по травмам позвоночника. Также президента РФ сопровождает хирург-онколог, это породило слухи, что у Путина рак.

Сергей Пугачев и Владимир Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с середины 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно, в том числе вместе отмечали дни рождения и другие семейные праздники. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

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Пугачев рассказал, кто может свергнуть Путина

Миллиардер Сергей Пугачев считает, что Владимира Путина, скорее всего, свергнет команда экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, у команды Медведева есть свои обиды за то, как их "выбросили" из власти в 2012 году.

"По моему мнению, скорее всего, это будет медведевская команда. Не во главе с Медведевым, который в свое время стоял у истоков грузинской войны в 2008 году. Это будет медведевская команда по возрасту и по смыслу – люди, которые, во-первых, не замарали себя кровью, а во-вторых, в свое время, когда в 2012 году Медведев путем защемления был выброшен и Путин вернулся, они тоже потеряли все", – рассказал Пугачев.

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