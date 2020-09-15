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Целый день дышал сам – Навальный опубликовал первый пост после госпитализации

15 сентября, 13:24

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Оппозиционер показал фото с семьей

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который недавно вышел из комы, разместил первую публикацию в соцсетях после госпитализации.

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"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую", - написал он на своей странице в Instagram.

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Как известно, утром 20 августа самолет экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Вскоре Навального перевезли в больницу в Германии. Там врачи заявили, что оппозиционера отравили ядом из группы "Новичок".

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Мы также писали, что Навальный после выхода из комы уже успел пообщаться с немецкой прокуратурой. Он сообщил представителю немецкой прокуратуры о намерении вернуться в Россию.

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Отметим, что из-за истории с российским оппозиционером противостояние России и Запада обостряется. В ответ на отравление Навального в ЕС и США обсуждают новые персональные санкции против путинского режима. Больше об этом читайте в нашем материале: "Отравление Навального: решатся ли ЕС и США на серьезные санкции против России".

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соцсети госпитализация Алексей Навальный
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