Целый день дышал сам – Навальный опубликовал первый пост после госпитализации

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который недавно вышел из комы, разместил первую публикацию в соцсетях после госпитализации.

Реклама

"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую", - написал он на своей странице в Instagram.

.

Как известно, утром 20 августа самолет экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Вскоре Навального перевезли в больницу в Германии. Там врачи заявили, что оппозиционера отравили ядом из группы "Новичок".

В тренде В Черное море идет эсминец США с крылатыми ракетами Tomahawk на борту

Мы также писали, что Навальный после выхода из комы уже успел пообщаться с немецкой прокуратурой. Он сообщил представителю немецкой прокуратуры о намерении вернуться в Россию.

Реклама

Отметим, что из-за истории с российским оппозиционером противостояние России и Запада обостряется. В ответ на отравление Навального в ЕС и США обсуждают новые персональные санкции против путинского режима. Больше об этом читайте в нашем материале: "Отравление Навального: решатся ли ЕС и США на серьезные санкции против России".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама