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"Часть русского мира": у Путина сделали нелепое заявление об Украине

8 февраля, 12:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Российские власти угрожают "защитой и поддержкой" "русского мира" за пределами страны

Вопреки однозначным сигналам из Украины, в Кремле по необъяснимым причинам продолжают считать нашу страну частью "русского мира".

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Об этом, как сообщает Интерфакс, 8 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к русскому миру. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине, но нам это не нравится", – сказал Песков.

Несмотря на это, по его словам, РФ продолжит навязывать Украине идеалы "русского мира".

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"Русский мир был, остается и будет оставаться приоритетной темой для российского государства, защита этого мира, развитие отношений с этим миром и различные механизмы поддержки этого мира", – говорит Песков.

Впрочем, действия Кремля противоречат его заявлениям. Например, ранее президент страны-оккупанта Владимир Путин очередной раз цинично обвинил украинскую власть в нежелании заканчивать развязанную Россией войну на Донбассе.

А ранее президент РФ сказал, что не считает причиной испорченных отношений между Россией и Украиной аннексию полуострова. Он обвинил в этом украинцев и Революцию Достоинства, которую назвал государственным переворотом.

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Россия Владимир Путин русский мир Дмитрий Песков
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