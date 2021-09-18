Часы Путина в день выборов показывали 10 число. В Кремле объяснили нестыковку

Часы президента России Владимира Путина на фото и видео в первый день голосования, 17 сентября, показывали 10-е число. В Кремле уже нашли объяснение этому странному моменту – говорят, что Путин не пользуется датой на часах.
На нестыковку обратило внимание "Настоящее время".
На фото, где Путин принимал участие в онлайн-голосовании, видно, что время на часах соответствует действительному, а вот дата отставала на неделю.
Журналисты "Дождя" заметили, что дата на часах отставала и раньше. 13 сентября на учениях "Запад 2021" у Путина были те же самые часы — и календарь показывал цифру 6.
В Кремле заявили, что Путин просто не пользуется датой на часах, поэтому она не настроена.
Часы Путина
Часы на руке Путина на фото – Blancpain Grande Date Aqua Lung. Они выпущены в ограниченном тираже и стоят около 11 700 долларов (примерно 850 тысяч рублей). Отметим, что в месяц Владимир Путин получает зарплату в размере около 720 тысяч рублей.
Это универсальные водонепроницаемые часы. Их корпус остается защищенным на глубинах до 100 метров, так что в названии модели не зря есть слова Aqua и Lung. Ремешок похож на кожаный, но на самом деле — это каучук. При этом, выглядят они как классические часы.
- Напомним, ранее ВР Украины призвала не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе.
- Кроме того, накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты массово паспортизируют жителей ОРДЛО.