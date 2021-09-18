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Часы Путина в день выборов показывали 10 число. В Кремле объяснили нестыковку

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 сентября, 16:57
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17 сентября наручные часы российского президента показывали 10-е число – в чем секрет
Часы Путина отстают на 7 дней
Часы Путина отстают на 7 дней / Фото: Коллаж: Сегодня

Часы президента России Владимира Путина на фото и видео в первый день голосования, 17 сентября, показывали 10-е число. В Кремле уже нашли объяснение этому странному моменту – говорят, что Путин не пользуется датой на часах.

На нестыковку обратило внимание "Настоящее время".

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На фото, где Путин принимал участие в онлайн-голосовании, видно, что время на часах соответствует действительному, а вот дата отставала на неделю.

Часы показывают неверную дату. Фото "Лентач"

Журналисты "Дождя" заметили, что дата на часах отставала и раньше. 13 сентября на учениях "Запад 2021" у Путина были те же самые часы — и календарь показывал цифру 6.

Путин на учениях, часы показывают 6 сентября. Фото "Лентач"
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В Кремле заявили, что Путин просто не пользуется датой на часах, поэтому она не настроена.

Часы Путина

Часы на руке Путина на фото – Blancpain Grande Date Aqua Lung. Они выпущены в ограниченном тираже и стоят около 11 700 долларов (примерно 850 тысяч рублей). Отметим, что в месяц Владимир Путин получает зарплату в размере около 720 тысяч рублей.

Фото luxwatch.ua

Это универсальные водонепроницаемые часы. Их корпус остается защищенным на глубинах до 100 метров, так что в названии модели не зря есть слова Aqua и Lung. Ремешок похож на кожаный, но на самом деле — это каучук. При этом, выглядят они как классические часы.

Фото luxwatch.ua

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